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İş kazalarına son 15 ayda 6 kurban

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İş kazalarına son 15 ayda 6 kurban

Çalışma Dairesi verilerine göre Ocak 2020 ile Mart 2021 arası 6 kişi iş kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Çalışma Dairesi tarafından, iş kazalarıyla ilgili yayınlanan verilere göre, 2020’de 4 kişi, 2021’de de 2 kişi yaşamını yitirdi, 2020’de 295, 2021’de de 26 kişi iş kazası sonucu yaralandı.

İş kazaları türlerine göre ise Ocak 2020 ile Mart 2021 arası iş kazalarının çoğu trafikte meydana gelirken, ikinci ise yüksek yerden düşme olarak verildi. 

En çok iş kazası otel ve lokantalarda meydana geldi. Bu sıralamada ikinci inşaat üçüncü de imalat sektörü geldi. 
 

2020 Yaralı Sayısı Ölü Sayısı İş Gücü Kaybı
OCAK 47 1 1433 gün
ŞUBAT 36 1 1005 gün
MART 15 425 gün
NİSAN
MAYIS 4 40 gün
HAZİRAN 20 584 gün
TEMMUZ 11 349 gün
AĞUSTOS 16 174 gün
EYLÜL 12 545 gün
EKİM 51 2 1629 gün
KASIM 43 1656 gün
ARALIK 40 1692 gün
TOPLAM 295 4 9532 gün
2021 Yaralı Sayısı Ölü Sayısı İş Gücü Kaybı
OCAK 20 2 665 gün
ŞUBAT 2 45 gün
MART 4 100 gün
TOPLAM 26 2 810 gün
Ölümlü kazalar, Otel ve Lokantalar, İmalat, Tarım, Avcılık ve Ormancılık ve Gayrimenkul Kiralama, İş Faaliyetleri ve İnşaat faaliyet sahalarında olup, trafik kazası, yüksek yerden düşme ve doğal nedenler ile gerçekleşmiştir.

Ocak 2020 – Mart 2021 yılındaki iş yeri kazalarının gerçekleştiği  Ekonomik Faaliyet Grupları ilk üç olarak çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdaki şekildedir.
1. Oteller ve Lokantalar (% 31,6)
2. İnşaat (% 24,5)
3. İmalat ( %12,9)

Ocak 2020 – Mart 2021 yılındaki iş yeri kazalarının iş kazası türüne göre ilk üç olarak çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdaki şekildedir.
1. Trafik Kazası (% 23,2)
2. Yüksek Yerden Düşme (% 18)
3. Aşırı Isıya, Elektriğe, Kimyasal Maddeye Kesici Alete Temas (12,9)
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