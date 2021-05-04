İş kazalarına son 15 ayda 6 kurban

Çalışma Dairesi verilerine göre Ocak 2020 ile Mart 2021 arası 6 kişi iş kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Çalışma Dairesi tarafından, iş kazalarıyla ilgili yayınlanan verilere göre, 2020’de 4 kişi, 2021’de de 2 kişi yaşamını yitirdi, 2020’de 295, 2021’de de 26 kişi iş kazası sonucu yaralandı.
İş kazaları türlerine göre ise Ocak 2020 ile Mart 2021 arası iş kazalarının çoğu trafikte meydana gelirken, ikinci ise yüksek yerden düşme olarak verildi.
En çok iş kazası otel ve lokantalarda meydana geldi. Bu sıralamada ikinci inşaat üçüncü de imalat sektörü geldi.
|2020
|Yaralı Sayısı
|Ölü Sayısı
|İş Gücü Kaybı
|OCAK
|47
|1
|1433 gün
|ŞUBAT
|36
|1
|1005 gün
|MART
|15
|425 gün
|NİSAN
|MAYIS
|4
|40 gün
|HAZİRAN
|20
|584 gün
|TEMMUZ
|11
|349 gün
|AĞUSTOS
|16
|174 gün
|EYLÜL
|12
|545 gün
|EKİM
|51
|2
|1629 gün
|KASIM
|43
|1656 gün
|ARALIK
|40
|1692 gün
|TOPLAM
|295
|4
|9532 gün
|2021
|Yaralı Sayısı
|Ölü Sayısı
|İş Gücü Kaybı
|OCAK
|20
|2
|665 gün
|ŞUBAT
|2
|45 gün
|MART
|4
|100 gün
|TOPLAM
|26
|2
|810 gün
|Ölümlü kazalar, Otel ve Lokantalar, İmalat, Tarım, Avcılık ve Ormancılık ve Gayrimenkul Kiralama, İş Faaliyetleri ve İnşaat faaliyet sahalarında olup, trafik kazası, yüksek yerden düşme ve doğal nedenler ile gerçekleşmiştir.
Ocak 2020 – Mart 2021 yılındaki iş yeri kazalarının gerçekleştiği Ekonomik Faaliyet Grupları ilk üç olarak çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdaki şekildedir.
1. Oteller ve Lokantalar (% 31,6)
2. İnşaat (% 24,5)
3. İmalat ( %12,9)
Ocak 2020 – Mart 2021 yılındaki iş yeri kazalarının iş kazası türüne göre ilk üç olarak çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdaki şekildedir.
1. Trafik Kazası (% 23,2)
2. Yüksek Yerden Düşme (% 18)
3. Aşırı Isıya, Elektriğe, Kimyasal Maddeye Kesici Alete Temas (12,9)