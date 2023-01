İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası arasında işbirliği

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata ile KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu’nun imza koyduğu protokolle, her iki kurum arasında her alanda işbirliğini kapsayan protokol hayata geçirildi.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, imzanın ardından, her iki oda başkanı da iletişimin ve ilişkinin artık derinleştirilmesi, sürdürülebilir olması konusunda görüş açıkladı.

KTSO’yu ziyaret eden Londra Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yasarata ve Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk ile beraberlerindeki heyet, ev sahibi oda yetkililerine Kuzey Kıbrıs pazarına ilişkin yapmış oldukları çalışmanın sunumunu gerçekleştirerek, E-ticaret konusunda yapılması gereken çalışmaları ortaya koydu. İngiltere pazarının Kuzey Kıbrıs ürünleri açısından önemli bir pazar olduğu vurgusu yapıldı.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve oda profesyonellerinin katıldığı sunumda, ürünlerin internet üzerinden ticaretinin yapılması konusunda sistemin nasıl çalıştığı, lojistik ve satışın nasıl organize edildiği konuları ele alındı.

Örneklerle E-ticaretin ve e-ihracatın anlatıldığı sunumda, Kuzey Kıbrıs ürünlerinin hedeflenecek pazarlarda satışı konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu. Sunumda ayrıca, internetin pazar gücünün nasıl yönlendirildiği de anlatıldı.