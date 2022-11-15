İmdada AKSA yetişti

Teknecik’te yakıt olmaması nedeniyle üretim durma noktasına geldi. Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıt bitince AKSA imdada yetişti. AKSA’dan, Teknecik’e yakıt taşınmaya başlandı. Kendi deposundaki yakıtı veren AKSA, ülkenin elektriksiz kalmasını engellemiş oldu.

AKSA, Teknecik’te üretimin aksamaması için tankerlerle Teknecik’e yakıt sevkiyatı başlatırken, bir yandan üretim kapasitesini artırdı, diğer yandan da stokunda bulunan yakıtı Kıb- Tek ile paylaşmaya başladı.

Bakanlar Kurulu da, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) acil akaryakıt ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2,000 ± %5 metrik ton akaryakıtın AKSA’dan alınmasına karar verdi.