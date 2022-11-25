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İmam Altınbaş, İSO Yönetim Kurulu’nda sektörü temsil etmeye devam edecek

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18 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu seçimleri tamamlandı. İSO Kuyumculuk Meclis Üyesi olan İmam Altınbaş; İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nda da sektörü temsil etmeye devam edecek

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İmam Altınbaş, İSO Yönetim Kurulu’nda sektörü temsil etmeye devam edecek
Albank Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, 2 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) gerçekleştirilen seçimde 2022-2026 dönemi için oy çokluğuyla Meclis Üyeliğine seçildi.
 
3 bin 500'e yakın seçmenin 55 meslek komitesi temsilcisi için sandık başına gittiği seçimlerde, 315 meslek komitesi üyesi seçildi. İmam Altınbaş ve ekibi, İSO Kuyumculuk Sanayi Komitesi seçiminde oyların yüzde 72’sini alarak İSO Kuyumculuk Komitesini temsilen yönetim kuruluna seçilirken sektör komitesinden İSO yönetimine giren ilk kişi oldu.
 
İmam Altınbaş, “Türkiye’nin hem tarihinin, hem de kültürünün bir parçası olan kuyumculuk sektörünü, daha iyi bir noktaya taşımak için ekip arkadaşlarımla birlikte uzun yıllardır İSO’da hizmet veriyoruz. Bizim gibi sektörü temsil eden iş insanlarının, kuyumculuk sektörü için daha fazla gayret göstererek sektöre özveriyle katkı sağlaması gerektiğine inanıyorum. Yeni dönem herkese hayırlı olsun.” açıklamasıyla 2022-2026 seçimlerinde İSO Değerli Metaller ve Kuyumculuk Sanayii Meclis Üyesi görevini yürütmesini destekleyen katılımcılara teşekkür etti.
 
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