İki tarafın ticaret odalarından liderlere ticaretin gelişmesini desteklemeleri çağrısı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Kıbrıs (Rum) Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE), Yeşil Hat ticaretinin iki taraflı olarak geliştirilmesine yönelik tüm çabaları desteklediklerini belirterek, Kıbrıslı Rum lider ile Kıbrıslı Türk lidere bu çabaya katkıda bulunmaları için çağrı yaptı.

KTTO ve KEBE'den yapılan ortak açıklamada, iki odanın Yeşil Hat ticaretinin artmasının aralarındaki diyalog, ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesine ve aynı zamanda Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir çözüm bulma çabalarına yapacağı katkıyı takdirle karşıladığı belirtildi.



KEBE ile KTTO’nun ortak açıklaması şöyle;

Kıbrıs (Rum) Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 2004 yılından bu yana Yeşil Hat ticaretinin uygulanmasıyla ilgili sürdürdükleri iş birliğini devam ettirmek ve bu iş birliğini geliştirmek için her fırsatı değerlendirme kararlılıklarını paylaşmaktan memnuniyet duyarlar.

Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaret özellikle 2022 yılında önemli bir artış göstermiştir. KEBE ve KTTO, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin iş dünyasını temsil eden en kitlesel kuruluşları olarak, iki toplum arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin ekonomik ilişkilerin ve ticaretin artırılmasıyla daha da ileriye götürülebileceğinin bilincindedir.

Dolayısıyla, her iki Oda da Yeşil Hat ticaretinin artmasının aralarındaki diyalog, ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesine ve aynı zamanda Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir çözüm bulma çabalarına yapacağı katkıyı takdirle karşılamaktadır.

Bu nedenle KEBE ve KTTO, Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında daha fazla yakınlaşmayı teşvik etmek amacıyla, Yeşil Hat ticaretiyle ilgili iki taraflı bürokratik zorlukların ortadan kaldırılmasına yönelik desteklerini sürdürme konusunda fikir birliği ve kararlılıklarını beyan ederler. Ayrıca, her iki toplumdan paydaşlara daha fazla fayda sağlanması, Kıbrıs sorununun çözümü için temel bir gereklilik olan aralarındaki güvenin güçlendirilmesine de yardımcı olacaktır.

Bu nedenle KEBE ve KTTO, Yeşil Hat ticaretinin iki taraflı olarak geliştirilmesine yönelik tüm çabaları destekler ve Kıbrıslı Rum lider ile Kıbrıslı Türk lidere bu çabaya katkıda bulunmaları için çağrı yapar