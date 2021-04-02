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İki öğretmen sendikası Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak

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İki öğretmen sendikası Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), kamuda çalışanların ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneği hakkının yasa gücünde kararnameyle 4 ay süreyle durdurulması yönündeki kararın eğitim alanında iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel’in imzaları ile yapılan ortak açıklamada, “UBP-DP-YDP Hükümeti çalışanların birikimlerine, emeklerine ve ekonomik özlük haklarına göz koymakla, toplumun fakirleşmesine ve Türkiye’ye daha fazla mali bağımlılık oluşmasına yol haritası hazırlamakla” suçlandı.
Hükümetin dolaylı vergilere yüzde 12 zam yaptığının belirtildiği ve elektriğe de yüzde 15 zam yapılacağının savunulduğu açıklamada, “KTÖS ve KTOEÖS’ün toplumun alım gücünü koruyan hayat pahalılığı ödeneğinin ‘uyduruk gerekçelerle’ durdurulmasını kabul etmeyeceği “vurgulandı.
Asgari ücret konusunda da hükümetin eleştirildiği açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın Bulgaristan’dan sonra Avrupa’daki en düşük asgari ücreti uyguladığı belirtildi.
Açıklamada, “Tüm çalışanların, emeklilerin ve sosyal yardım alanların alım gücünü koruyan hayat pahalılığı hakkının korunması için iki öğretmen sendikası olarak 7 Nisan Çarşamba günü saat 11:00’de ‘eğitim alanında’ kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağımızı ve BMBP ile birlikte Hükümete gereken cevabı eylemlerle vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız” ifadeleri kullanıldı.
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