İKAS Pharma Heaven on Earth’ün KKTC tek yetkili distribütörü oldu

İkas Pharma, yeni işbirlikleri ile ürün ve marka çeşitliliğini geliştirmeye devam ediyor. Ürün yelpazesine bakım ürünlerini de dahil eden İkas Pharma , GG Pharma Kozmetik ve İlaç San. Tic. A.Ş.’nin bünyesinde üretilen %100 doğal ve organik içerikli bakım ürünleri markası Heaven on Earth’ün tek yetkili distribütörü oldu.

Heaven on Earth, sürdürülebilir, mutlu ve sağlıklı yaşam vizyonu ile yola çıkan kimyager ve kimya mühendisi iki kadın girişimcinin kurduğu bir sağlık markası. Tüm kişisel bakım ihtiyaçları için “güvenilir bir marka” olması düşüncesiyle yaratılan Heaven on Earth, %100 doğal ve organik içerikli, özenle seçilmiş, yüksek kaliteli malzemelerden üretilen, annelerin kendileri ve bebekleri için rahatlıkla kullanabileceği, Ekolojik Tarım Kontrol Organizasyonu ETKO onaylı COSMOS (Organik Kozmetik Standartı) sertifikasına sahip doğal bakım ürünlerinden oluşuyor.

Cosmos (Organik Kozmetik Standardı) organik tarım içeriklerinin kullanımını teşvik etme, çevresel olarak güvenilir ve insan sağlığına zarar vermeyen üretim ve imalat süreçlerini kullanma ve "yeşil kimyasallar" konseptini benimseme ve genişletme gibi prensiplere bağlı dünya çapında özel bir standart. Heaven On Earth ürünleri de bu standartlara göre yaratılıyor.

Ürün çeşitliliğinde ise, bebekler için gluten içermeyen vegan formüllü %100 doğal içerikli bebek masaj yağı, pişik kremi, vücut koruyucu sprey, bebek ve çocuk şampuanı yer alırken yetişkinler için cilt florası ile uyumlu şampuan ve çatlak kremi gibi ürünler bulunuyor. Sadece eczanelerde satılacak Heaven on Earth markası İkas Pharma ayrıcalığı ile tüm seçkin eczanelerde halkımız ile buluşuyor.

Heaven on Earth ürünlerinin KKTC pazarına ilişkin tek yetkili distribütör anlaşmasını gerçekleştiren İkas Pharma Genel Müdürü Hasan Kölel, yeni iş birlikleri ile önemli adımlar attıklarını belirtirken, Heaven on Earth markası ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

" İkas Pharma olarak doğadan gelen tedavi yöntemlerini yakından izliyor ve doğal içerikli bakım ve kozmetik ürünlerinin markamız adı altında yer almasını önemsiyoruz. Bu nedenle, iş birliği yapacağımız markaları seçerken hayat kalitesini yükselten sağlıklı alternatifleri halkımıza sunmayı hedefliyoruz. Heaven on Earth markası da bunlardan biri. Kurucuları olan iki kadın kimyacının 30 yılı aşkın ilaç deneyimi ve bilgi birikimiyle ortaya çıkan marka, doğanın bize sunduğu içeriklerin doğallık, şeffaflık ve uzmanlık ilkeleri ile harmanlanmasından oluşuyor. Organik kozmetik standartlarına da uygun olan Heaven on Earth ürünleri annelerin hem kendileri hem de bebekleri için güvenle kullanabilecekleri bir marka. Ada genelinde bayilikler ile seçkin eczanelerde halkımızın kullanımına sunulacak Heaven on Earth ürünlerinin Türkiye satış koşullarına uygun bir fiyatlama politikası ile piyasadaki yerini alması da amaçlarımızın başında geldi" dedi.