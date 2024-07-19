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“II. Türkiye-Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kadın Girişimciler Zirvesi” yapıldı

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“II. Türkiye-Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kadın Girişimciler Zirvesi” yapıldı
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Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'den kadın girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen, “II. Türkiye-Azerbaycan-KKTC Kadın Girişimciler Zirvesi” yapıldı.
Zirve, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye- KKTC İş Konseyi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi iş birliğinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler Konseyi ve Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Dernekler Birliği ortaklığında gerçekleştirildi  ve KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yer aldı.

Amcaoğlu 

Zirvenin açılışında konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’nin birçok hedefi olduğunu belirtti ve yapılan çalışmalarda kadın figürünün önemli bir rol oynadığına vurgu yaptı.
Ülkenin geleceği için kadının misyonun arttırılmasının önemine de dikkat çeken Amcaoğlu, “Birlikteysek başarabiliriz. Çalışmalara devam edip, başarılı olmamız gerekiyor” dedi.

Sibel Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da KKTC’nin Azerbaycan ile ticari ilişkilerinin giderek geliştiğine dikkat çekerek, ülkenin gelişmesinde kadının emeğinin önemli olduğuna işaret etti.
Tatar, “Girişimciliği arttırmak ve daha çok üretmek istiyorsak gençleri çocukluktan başlayarak girişimciliğe ve emek gücüyle çalışıp kazanmaya motive etmemiz gerekiyor. Kadınlara destek olmak hepimizin görevidir; Kıbrıs kadını akıllı, çalışkan ve güçlüdür” dedi.

Deniz

KTTO Başkanı Turgay Deniz de kadın girişimcilerin yönettiği işlerin hayatlarına damga vurduğunu belirterek, “Kadınların iş hayatında ve siyasette etkinliklerinin arttırılması bizim için önemlidir” dedi.
Turgay Deniz, “Biz her zaman kadınların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Kadınlar yüzyılın belirleyicisi olacaktır. Kadınların başarısı bizim de başarımızdır” dedi.
Zirvede KTTO Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Eda Kervanlı, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Nigar Alaskarova; Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, Türkiye- KKTC İş konseyi Başkanı Fatih Mehmet Keçeber de yaptıkları konuşmalarda, işbirliğinin önemi üzerinde durdu.
Konuşmaların ardından, plaket takdimi yapıldı, “İş Dünyasında Kadın” Paneli ve ikili görüşmelerle zirve devam etti.
 
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