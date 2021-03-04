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İhtiyat Sandığı online yatırım hizmeti vermeye başlıyor

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İşverenlerin İhtiyat Sandığı Yasası kapsamında, daireye yapılması gereken Nisan 2021 devresi ve bundan sonraki devrelere ait yatırımlarını online olarak www.ihtiyatgov.ct.tr adresinde yer alan “İşveren Portalı” kısmına girip yapabilecekleri belirtildi

İhtiyat Sandığı online yatırım hizmeti vermeye başlıyor

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi, E-Bordro (elektronik bordro) uygulaması ile online yatırım hizmeti vermeye başlayacağı duyurdu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, işverenlerin İhtiyat Sandığı Yasası kapsamında, daireye yapılması gereken Nisan 2021 devresi ve bundan sonraki devrelere ait yatırımlarını online olarak www.ihtiyatgov.ct.tr adresinde yer alan “İşveren Portalı” kısmına girip yapabilecekleri belirtildi.

İşveren portalına ilk kez girecek işverenlerin bir defaya mahsus olmak üzere www.ihtiyat.gov.cr.tr adresine girip ekranın sol tarafında bulunan “E-ihtiyat İşveren Kayıt Formu”na tıklayıp orada yer alan formları doldurması ve doldurduğu formları [email protected] adresine mail atmaları gerekiyor.

Gerekli kayıt işlemlerini yapan işverenlere işveren portalına girebilmeleri içim gerekli şifre mesaj yoluyla İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından iletilecek. 

E-bordrolar, e-imzalı alınacağından dolayı işverenler, Eelektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) e-imza almaları gerekiyor.

E-imzanın nerden nasıl alındığına dair detaylı bilgi www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinde Sıkça Sorunlan Sorular (SSS) sayfasında bulunuyor.

İşveren portalına kayıt yapmakta veya online yatırım yapmakta sorun yaşayan işverenler www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinde yer alan iletişim numaralarından telefon ile ulaşabilecek veya canlı destek kısmına Whatsapp mesajı atabilecek ya da e-mail yolu ile İhtiyat Sandığı Dairesi ile irtibata geçebilecek.

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