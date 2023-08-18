banner913
banner932
Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı
Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı
13 0
Takımlar hazırlık maçlarına hız verdi
Takımlar hazırlık maçlarına hız verdi
63 0
 
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
16 0
YDÜ’den yapay zekada dev adım
YDÜ’den yapay zekada dev adım
25 0
“Artık yeter demeliyiz”
“Artık yeter demeliyiz”
14 0
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
70 0
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
21 0
banner964

İhtiyat Sandığı, iştirakçiye verilen faiz oranını yüzde 30’a çıkardı

banner476

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, “Faiz oranına yüzde 50 artış yapıldı. Vatandaşı enflasyon karşısında korumayı amaçlıyoruz”

banner825
İhtiyat Sandığı, iştirakçiye verilen faiz oranını yüzde 30’a çıkardı
banner971
İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu, iştirakçiye verilen faiz oranını yüzde 50 artırdı. Karar, 1 Eylülden itibaren uygulanacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun İhtiyat Sandığı Yasası’nın verdiği yetkiyle bankaların dairenin mevduatlarına uyguladığı mevduat faizlerini değerlendirerek uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirlediğini ifade etti.
Gardiyanoğlu, dün toplanan İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun kararı ile 1 Eylül 2022 yılından itibaren yüzde 20 olarak uygulanan faiz oranının, 1 Eylül itibaren yüzde 30 olarak uygulanmasına karar verildiğini kaydetti.
Bakan Gardiyanoğlu, "İştirakçiye verilen faiz oranına yüzde 50 artış yapıldı. Vatandaşı enflasyon karşısında korumayı amaçlıyoruz” dedi.

 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.