“İhtiyaç duyulan aşıların temini için TC ve AB üzerinden ilerlemekten başka seçenek yok”

Ticaret Odası, ihtiyaç duyulan aşıların temini için tc ve ab üzerinden ilerlemekten başka seçenek olmadığının ortaya çıktığını belirtti

Ticaret Odası, KKTC’de ihtiyaç duyulan aşıların temini için Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği üzerinden ilerlemekten başka seçenek olmadığının; en azından şimdiki durumda özel sektör eliyle aşı temin etmenin mümkün olmadığının ortaya çıktığını belirterek, “Bu tedarik zincirinin dışına çıkmak veya çıkmak için çalışmak, şimdiki durumda sağlayabileceğimiz aşıları elde edemememiz sonucunu bile doğurabilecektir” dedi.

Ticaret Odası, yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomik Örgütler Platformu tarafından bugün yayınlanan açıklamada, diğer şeyler yanında aşı ithalatı için özel sektör kuruluşlarının devreye girmesinin sağlanması çağrısının yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Bilindiği gibi bir süre önce, konu ile yakından ilgilenmiş, böyle bir olanak olması halinde bunu Kıbrıs Türk halkı yararına değerlendirmek arzusu ve çabası en yüksek seviyede değerlendirilmeye çalışılmıştı. Bu çalışmalar içinde ortaya çıkan bilgiler, güvenli aşı temininin ancak devletten devlete ilişkiler içinde olabileceğini ve ithalatı yapılabilecek aşıların denetiminin KKTC’de yapılmasını sağlama olanağından yoksun olduğumuzu ve hatta tedarik edilebilecek bazı aşı türlerinin kontrolünün Türkiye’de bile yapılamayacağını kanıtlamıştır.

Bu durumda KKTC’de ihtiyaç duyduğumuz aşıların temini için Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği üzerinden ilerlemekten başka seçeneğimiz olmadığı; en azından şimdiki durumda özel sektör eliyle aşı temin etmenin mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu tedarik zincirinin dışına çıkmak veya çıkmak için çalışmak, şimdiki durumda sağlayabileceğimiz aşıları elde edemememiz sonucunu bile doğurabilecektir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bugün Ekonomik Örgütler Platformu tarafından yayınlanan bildiride üçüncü madde olarak yer alan öneri ile hemfikir olmadığını kamuoyu ile paylaşmak ihtiyacı duymuştur.”