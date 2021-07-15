İhracat hurdayla Büyüyüyor

KKTC’nin ihracatı ilk çeyrekte %23.93 oranında artışla 46 milyon 142 bin dolar oldu. İhracatta yaşanan yükselişte en önemli katkıyı miktar olarak 2 milyon 221 bin dolarla “hurdalar” sağlarken, metal ve benzeri hurdalarda %136.7 oranında, hurda kağıt ihracatında da %206.8 oranında artış kaydedildi

KKTC’nin ihracatı ilk çeyrekte %23.93 oranında artışla 46 milyon 142 bin dolar oldu. 2020 yılının Ocak-Mart döneminde ihracat kayıtlara 37 milyon 266 bin dolar düzeyinde geçmişti.Bu yılın ilk çeyreğindeki ihracatın 2019’a kıyasla %60 oranında artış gösterdiği de dikkati çekti. İhracat 2019’da 29 milyon 010 bin dolar olmuştu.Standardkibrisa göre ihracatta yaşanan yükselişte en önemli katkıyı miktar olarak 2 milyon 221 bin dolarla “hurdalar” sağlarken, metal ve benzeri hurdalarda %136.7 oranında, hurda kağıt ihracatında da %206.8 oranında artış kaydedildi.Ülke dış satımının üçüncü sırasında üretimle değil de “toplayıcılıkla” sağlanan ve çok düşük istihdam olanağı yaratan “hurdaların” gelmesi, hala ekonomi açısından ilginç bir veri oluşturmaya devam ediyor.İhracatta oransal olarak en yüksek artış ise “harup” ürünlerinde sağlandı. Her ne kadar da “harup unu” ve “bütün harup” ihracatı “sıfırda” kalmasına rağmen, “harup çekirdeği ve öğütülmüş harubun” toplam ihracat artışı %1,991 (yüzde bin dokuz yüz doksan bir) düzeyinde arttı.Ülkenin ana ihracat kalemlerinden ilk sırayı alan süt ürünleri ilk çeyrekte yerini narenciyeye terk etti. Narenciye hasat sezonlarında ihracatta süt ürünlerini geçerken, ilerleyen aylarda bu iki kalem yer değiştiriyor.KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi’nin verilerine göre ilk çeyrekte narenciye ihracatı %8.70 (1,6 milyon $) artışla 18,6 milyondan 20,2 milyon dolara yükseldi.Süt ürünleri ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17 (1,9 milyon $) artışla 11,2 milyon dolardan 13,2 milyon dolara çıktı.Ticaret Dairesi’nin birinci çeyrek istatistiklerinde yer alan 15 ana ihracat kaleminden 9’unun dış satımında düşüş, 6’sının dış satımında ise artış olduğu dikkati çekti.Verilere göre sigara ihracatı sıfırlanırken, likörde %95, konsantrede %83, patateste %79, ilaçlarda %73, konfeksiyonda %52, rakıda %26, derilerde %20 ve piliç etinde de %5 oranında düşüşler oldu.Ticaret Dairesi verilerine göre Ocak-Mart 2021’de gerçekleşen toplam ihracatın %55’i Türkiye’ye, %8’i Avrupa Birliği ülkelerine, %0.06’sı Uzak Doğu Ülkelerine, %20’si Orta Doğu Ülkeleri’ne geriye kalan kısmı da, ‘Diğer Avrupa Ülkeleri’ne ve ‘Diğer Ülkeler’e yapıldı.Türkiye’ye yapılan ihracat bir önceki yıla kıyasla %136 oranında artışla 16,6 milyon dolardan 25,4 milyon dolara yükseldi. Üçüncü Ülkelere yönelik ihracat da %63’lük artışla 4,7 milyon dolardan, 7,7 milyon dolara çıktı.2021’de oran bakımından en büyük artış “Diğer Ülkelere” yönelik dış satımda saptandı. Diğer Ülkeler’e yönelik ihracat %374’lük artışla 1,1 milyondan, 5,4 milyon dolara, Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracat da %12.5’lik artışla 310 bin dolardan 348 bin dolara ulaştı.Orta Doğu ülkelerine ve Diğer Avrupa ülkelerine yönelik ihracatta ise kayıp yaşandı. 2020’de 9,8 milyon dolar olan Orta Doğu’ya yönelik ihracat %6.1 düşüşle 9,1 milyona geriledi.Diğer Avrupa ülkelerine yönelik ihracatta ise düşüş daha sert oldu. Geçen yıl 9,3 milyon dolar olan çeyrek dönemlik ihracat, %39’luk gerilemeyle 5,6 milyon dolara kadar indi.