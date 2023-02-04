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İhracat geliştirme ofisi kuruluyor

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında imzalanan protokole göre KTTO çatısı altında kurulacak İhracat Geliştirme Ofisi’ne TOBB tarafından pazar bilgisi sağlanacak ve işletmelerin iş birlikleri oluşturması için destek verilecek

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İhracat geliştirme ofisi kuruluyor
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında dün imzalanan yeni bir protokolle KTTO çatısı altında ‘İhracat Geliştirme Ofisi’ kurulması kararlaştırıldı.
Lefkoşa’da KTTO binasında Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KTTO Başkanı Turgay Deniz tarafından imzalanan protokolle ihracatın geliştirilmesi amacıyla çalışılacak.
Hisarcıklıoğlu ve Deniz tarafından imzalanan protokole göre İhracat Geliştirme Ofisi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin iş birliği ve desteğiyle kurularak hizmet verecek. KTTO, ofisin çalışmalarına fiziki mekan ve personel tahsis ederken firmalara katılabilecekleri fuar ve diğer etkinlikler hakkında bilgi temin edecek ve firmaların iş birliği yapması için çalışacak. TOBB ise ofisin çalışmaları için ihtiyaç durulan bilgileri temin edecek, ihracat için gerekli mevzuat ve prosedüre dair bilgileri ofisin kullanımına sunacak ve işletmeler bazında iş birlikleri kurulmasına destek verecek.
İhracat Geliştirme Ofisi protokolünün imza töreninde konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu ve arkadaşlarını bir kez daha KKTC’de görmekten mutlu olduklarını belirterek TOBB ile KTTO arasındaki iş birliğinin her alanda verimli sonuçlar verdiğini, İhracat Geliştirme Ofisi’nin de bunlardan biri olacağını vurguladı.
Deniz, İhracat Geliştirme Ofisi sayesinde Kıbrıs Türk ekonomisi üzerindeki ambargoların hafifletilebileceğine vurgu yaparak, ofisin ihracatçılara bilgi ve ilişki sağlayacağını belirtti.
Protokolün imza töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KTTO ile yaptıkları iş birliğinin Kıbrıs Türk ekonomisi için olumlu sonuçlar vermesini diledi ve bu alandaki katkılarını büyük bir isteklilikle ve severek devam ettireceklerini vurguladı.
Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmasında Kıbrıs Halkının Türkiye’nin göz bebeği olduğunu vurgularken, ‘KKTC Halkının zenginleşmesinin yolu ticaretten geçer, biz de bunun için elimizden gelen desteği vermeye hazırız’ diyerek protokolün hayırlı olmasını diledi.
 
 
 
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