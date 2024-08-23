İEZB-MEM’den önemli iş birliği

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği tüm gençler yararlanabilsin diye eğitimlerini online sisteme taşıyor

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği imzaladığı yeni bir iş birliği ile ilçe sınırlarını aşmaya hazırlanıyor. Son dönemde robotik kodlama eğitimlerinde büyük başarı elde eden ve gençlere robotik kodlama konusunda merak uyandıran İEZB, bundan böyle, tüm gençler yararlanabilsin diye eğitimlerini online sisteme taşıyacak. İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Merkezi Eğitim Merkezi bu amaçla Vidobu Eğitim Teknolojileri A.Ş. ile iş birliği protokolü imzaladı. Eğitimler artık www.iezbegitim.com web sayfası üzerinden takip edilebilecek. İEZB Başkanı Serkan Kırmızı iş birliği ile ilgili açıklamasında robotik kodlama online eğitimle birlikte adada mesleki eğitimde online eğitimlerin önünü açmış olacaklarını söyledi. Online Eğitimlerin verilmesi için kurulan ekipmanlar da Akçaba Communications tarafından İEZB-MEM Robotik Kodlama Eğitimleri için hibe edildi.

ROBOTİK KODLOMA EĞİTİMLERİ ONLİNE SİSTEME GEÇTİ

“Geleceğe Mesajımız Var” sloganıyla yola çıkarak gençlerin elinden tutan ve onların yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, büyük ilgi gören Robotik Kodlama eğitimlerini online ortama taşıdı. İskele’de İskele Belediyesi Kültür Evi’nde başlayan eğitimlere online eğitim fırsatı da eklendi. İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Merkezi Eğitim Merkezi, online eğitimlerle adını duyuran

Vidobu Eğitim Teknolojileri A.Ş. ile işbirliği protokolü imzaladı. İEZB Başkanı Serkan Kırmızı ile Vidobu kurucu direktörü Hakan Çamoğlu arasında imzalanan iş birliği protokolü ile online eğitim resmen başlamış oldu.

ONLİNE EĞİTİMLER www.iezbegitim.com SAYFASINDA

İEZB ile Vidobu arasında imzalanan iş birliği protokolü ile birlikte İEZB-MEM Robotik Kodlama eğitimleri www.iezbegitim.com web sayfasından takip edilebilecek. Online eğitim sayesinde gençler, kendilerine verilen giriş bilgileri ile diledikleri zaman daha önceki eğitimleri izleyebilecekleri gibi kendilerine özgü projelerini de sistemde paylaşıp kendi aralarında fikir ve bilgi paylaşımında bulunabilecekler.

Online eğitimde gençler, hangi dersi ne kadar izlediğini ve okuduğunu ne kadarını tamamlandığını da görebilecekler. Online eğitimde sınava da girebilecek olan gençler eğitimlerini tamamlamaları durumunda sertifikalarını da alabilecekler.

Online eğitimler için teknolojik alt yapı Akçaba Communications direktörü Faize Akçaba tarafından sağlandı.

AKÇABA: ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ ALAN GELECEĞİN GENÇLERİNE TEKNOLOJİK OLARAK HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİZ

Faize Akçaba, Robotik kodlama eğitimi alan geleceğin gençlerine teknolojik olarak her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti. Akçaba, günümüzün vazgeçilmez mesleği haline gelen teknoloji ve bununla ilgili tüm meslek dallarına da İEZB-MEM ile Akçaba arasında işbirliğinde destek vermeye devam edeceklerini de dile getirdi.

ÇAMOĞLU: GELECEĞE DOKUNAN BU PROJEDE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER.

İş birliği protokolü imza töreninde konuşan Vidobu Kurucu Direktörü Hakan Çamoğlu, İEZB’nin gençlere yönelik yapmış olduğu bu projeye destek olmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi ve geleceğe dokunan bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

KIRMIZI: MESLEKİ EĞİTİMDE ONLİNE EĞİTİMLERİN ÖNÜNÜDE AÇMIŞ OLACAĞIZ

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı da açıklamasında, Vidobu ile imzalanan iş birliği protokolü sayesinde adada mesleki eğitimde online eğitimlerin önünü açmış olacaklarını söyledi. İEZB olarak eğitimle teknolojiyi birleştirip esnafımıza ve ülkemize faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz diyen Kırmızı, İEZB-MEM Robotik Kodlama Eğitimlerindeki gençler bölgelerine, ülkelerine faydalı olmak ve üretmek için geliyorlar’ ifadelerini kullandı.