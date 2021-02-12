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Hür-İş yeni asgari ücreti yargıya taşıyacak

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Hür-İş yeni asgari ücreti yargıya taşıyacak
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Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, “hükümetin 4 bin 400 TL olarak ilan ettiği asgari ücreti yargıya taşıyacaklarını” bildirdi.

Serdaroğlu yazılı açıklamasında, hükümetin, işçi ve işverenin olmadığı toplantıda tek taraflı olarak aldığı 4 bin 400 TL’lik asgari ücret kararının “yasa dışı” olduğunu savundu.

Hükümeti eleştiren ve yasalara karşı duyarlı olmasını isteyen Serdaroğlu, yıllardır ezilen tarafın hep emekçi kesimi olduğunu kaydetti, yaratılan bu sistem ve adaletsizliğe karşı mücadeleyi sürdüreceklerini, asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Hükümetin asgari ücrette yaptığı artışın insan onuruna yakışmadığını ifade eden Serdaroğlu, hükümete, halka verdiği sözleri tutma çağrısı da yaptı.

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