Hızla fakirleşiyoruz

2020 yılında kişi başına düşen milli gelir 12 bin 649 Dolar’dan, 10 bin 55 Dolar’a düştü. KKTC’de kişi başına düşen milli gelir 2013 ile 2020 yılları arasındaki dönemde ise yüzde 34.30 oranında azaldı. Veriler, KKTC halkının 8 yıllık periyotta reel gelirlerinin 3’te 1’ini kaybettiğini gösteriyor

İstatistik Kurumu verilerine göre 2020’de kişi başına düşen milli gelir çok sert düştü. Başka anlatımla son yıllarda fakirdik, daha da fakirleştik.

KKTC Başbakanlığı’na bağlı İstatistik Kurumu 2020 yılında Kişi Başına Düşen Milli Gelir’in (Kişi Başına Düşen Gayri Safi Milli Hasıla) 12 bin 649 ABD Doları’ndan, 10 bin 055 ABD Doları düzeyine düştüğünü açıkladı.

2019 yılına kıyasla %20.51 oranında düşüşe işaret eden söz konusu miktarın, son 8 yılın düşük rakamı olduğu dikkati çekti.

STANDARD Kıbrıs’ın İstatistik Kurumu verilerini kullanarak yaptığı hesaplamaya göre KKTC’de kişi başına düşen milli gelir 2013 ile 2020 yılları arasındaki dönemde ise %34.30 oranında azaldı.

Veriler, KKTC halkının 2013-2020 yıllarını kapsayan 8 yıllık periyotta reel gelirlerinin “3’te 1’ini” kaybettiğini gösteriyor. Başka deyişle vatandaş, 2013’e göre %34.3’ü aşan oranda fakirleşti.

KİŞİ BAŞINA GELİR 2013’TE 15 BİN 302 DOLARDI

Kişi Başına Düşen Milli Gelir 2013 yılında 15 bin 302 dolar iken bu miktar bir daha görülmedi. 8 yıllık süreçte 2016 ve 2017 yıllarında bir yıl öncesine kıyasla küçük oranlı artışlar yaşansa da 2017’den sonra çok sert düşüşler kayda geçti.

2013-2020 dönemine bakıldığında kişi başına düşen milli gelir 2014’te %1.26 düşüşle 15 bin 109 dolara indi. 2015 yılında %9.19’luk keskin düşüşle 13 bin 721 dolara gerileyen milli gelir, 2016’da %1.3’lük toparlanmayla 13 bin 902 dolara, 2017’de de %2’lik çıkışla 14 bin 187 dolara yükseldi.

Ancak yükseliş 2018’de devam etmedi ve yeniden 13 binli rakamların dibi görüldü. 2018’i %6.41 oranında düşüşle 13 bin 277 dolardan kapatan kişi başına düşen milli gelir, 2019’da %4.73’lük gerilemeyle 12 bin 649’a indi. 2020’de ise %20.51’lik düşüşle az gelişmiş ülkeler sınırını gördü.

GSYH’DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR AÇIKLANMIYOR

Bu arada, KKTC İstatistik Kurumu; “Net Dış Alem Faktör Gelirleri” (Yurt dışından ülkeye gelen hibeler, yurt dışında yaşayan ile şirketlerinin o ülkeye transfer ettikleri kar payları) kaleminin dahil edilmediği ve sadece ülke içindeki gelirlerin konu edildiği Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) kişi başına düşen geliri açıklamıyor.

2020 yılı itibarıyla KKTC’de kişi başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 9 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

TÜİK’in geçen hafta açıkladığı 2020 verilerine göre Türkiye’de kişi başı GSYH 8 bin 597 dolar oldu. Bu rakam 2019’da 9 bin 213 dolardı.



