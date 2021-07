Hesaplı Sağlık Sigortalı İhtiyaç Kredisi NEB'e Müşteri Memnuniyet Ödülü kazandırdı

Near East Bank, İhtiyaç Kredisi kampanyası ile hediye edilen Hesaplı Sağlık Sigortasında müşteri memnuniyetinden tam not aldı

Near East Bank, finansal avantaj sağlayan ürünlerin yanında, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak hazırladığı kampanya ve uzun vadeli tüketici kredilerine kattığı avantajlarla müşterilerinin hayatını kolaylaştırırken önemli alışkanları da onlara kazandırıyor.

Near East Bank’ın Eylül 2020’de başlattığı ve müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığı İhtiyaç Kredisi kampanyasında da benzer bir misyonu gerçekleştirerek, kampanya dolayısıyla ihtiyaç kredisi sahiplerine sunduğu hesaplı sağlık sigortası ürünüyle yeni bir alışkanlığı kazandırdı.

Near East Bank, kampanyanın başladığı günden bugüne 500’ün üzerinde 200.000 TL değerinde sağlık sigortası hediye etti ve 2021’in sonuna kadar bu sayının önemli miktarda artması beklenmekte.

Hesaplı Sağlık Sigortası nedir ve ne gibi avantajlar sağlıyor?

25.000 TL ve üzeri kredi alan müşterilere hediye edilen, 20.000 TL'ye kadar yatarak tedavi teminatlı Hesaplı Sağlık Sigortası, müşterilere sağlıkla ilgili acil durumlarda oluşabilecek ağır maliyetlere karşı güvence sağlayarak, yurt içi anlaşmalı ve anlaşmasız tüm kurumlar ile yurt dışında da teminat limitleri kapsamında sağlık giderlerini karşılamalarına olanak sağlamakta.

175 TL'den başlayan yıllık primlerle 20.000 TL'ye kadar yatarak tedavi teminatından faydalanabilinen Hesaplı Sağlık Sigortasıyla büyük ve geniş kapsamlı rahatsızlık, hastalık, kaza vb. acil durumların ağır maliyetleri güvence altına alınıyor. İhtiyaç kredisi alan müşterilere hediye edilen hesaplı sağlık sigortası, müşterilerin talepleri doğrultusunda istenirse bir üst pakette poliçe düzenlenip ek teminatların dahil edildiği daha geniş kapsamlı sağlık hizmeti ve servisinden yararlanabilecek şekilde bir üst pakete geçış yapma avantajı ile sunuluyor.

Bireysel olarak sigortalanan müşteriler, aile olarak poliçe yaptırmak istediğinde %5 net indirimden de faydalanabiliniyor.

Near East Bank, müşteriler için önemli bir avantaj sağlayarak alışkanlık haline gelen ve sağlık harcamalarında kazandıran Hesaplı Sağlık Sigortası ile böylesine önemli bir ihtiyacı kampanyaya dahil ederek müşterilerinden tam not aldı. 200’ün üzerinden hediye verilen Hesaplı Sağlık Sigortasıyla sağlık giderlerini karşılayan müşteriler, sağlık sigortasının sağladığı tüm faydalardan memnuniyet duyarak, olumlu geri dönüşleri ile Near East Bank’ın ne denli müşteri odaklı hizmet anlayışının göstergesi oldu.

Merkezi Pazarlama ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu kampanya ve hediye edilen sigorta ürünü hakkında;

“ 14 Eylül 2020 yılında başlattığımız İhtiyaç Kredisi Kampanyası ile hediye ettiğimiz Hesaplı Sağlık Sigortası ürününü tasarlarken amacımız; ülkemizde kaliteli sağlık hizmeti alınmasının önünü açmak ve sigorta bilincini halkımıza aşılamaktı. Müşterilerimizi finansal açıdan korumak ve güven duymalarının sağlamanın yanı sıra sağlık harcamalarına yönelik ihtiyaçlarına acil çözüm sunarak da bu kampanyayı çok yönlü olarak müşterilerimize sunmayı başardık ve halen yoğun talep alan bu kampanyayı sürdürüyoruz. Kampanyaya başladığımız 2020’den günümüze yaklaşık 500 adet hesaplık sağlık sigortası üretilmiş oldu. Müşterilerimizden aldığımız olumlu dönüşlerle de Near East Bank Pazarlama ve Ürün Geliştirme Birimi ile Sigortacılık Birimi tarafından ortak ekip çalışması yapılarak hazırlanan ve Near East Hayat şirketimizce poliçelendirilen Hesaplı Sağlık Sigortası ürünü ile doğru ve faydalı bir kampanya yürütmüş olduğumuzu görmekten memnuniyet duyuyoruz.” dedi. Lha