Her yerde 'enflasyon' var!

- Geride bıraktığımız haftanın son iş günü, hem içeride hem de dışarıda açıklanan önemli veriler piyasaların seyri üzerinde etkili oldu.
- İlk önce TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verileri ile başlayalım. Bültenimizi yakından takip eden okurlarımız, İTO verisi ardından, TÜİK verisine yönelik risklerin yukarı olduğunu belirttiğimizi hatırlayacaklardır. Ağustos ayında TÜFE artışı %1,12 olurken, yıllık rakamı da %19,25 seviyesine taşıdı.
- Temmuz ayında %18,95 olan enflasyon, TCMB'nin politika faizinin (%19) hemen altında kalırken, Ağustos ayında %19,25 seviyesine yükselerek politika faizini de aşmış oldu. Bu bakış açısıyla, kısa vadede faiz indirimi de rafa kalkmış oldu. Ekim ayı ile birlikte, enflasyonun boynunu baz etkisi ile aşağıya çevireceği ve TCMB'ye manevra alanının Kasım ayı ile açılacağını düşünüyoruz.
- Öte yandan, yurtiçi ÜFE aylık %2,77 artarken yıllık rakamı da %45,52'ye getirdi. ÜFE, hatırlanacağı üzere en son (Papaz Brunson döneminde) %46,15 ile Eylül 2018'de zirve yapmıştı.
- TCMB'nin elini güçlendirecek tek gelişme ise, çekirdek enflasyon göstergelerinden C tanımlı endeksin, Temmuz ayına göre %17,22'den %16,76'a gevşemesi oldu. Yapılacak iletişimde, bu noktadan sonra manşet veri yerine çekirdek enflasyonun ön planda olacağının düşünüyoruz.
- İlk tepki olarak, enflasyon verilerini beğenmeyen Türk Mali piyasaları, USDTRY kurunu 8,28 seviyelerinden hafifçe yukarı taşıyarak 8,34 seviyelerine itse de, TCMB'nin faiz indiremeyeceğini düşünerek çok da büyük bir tepki veremedi. Hele bir de manşet rakamı hayal kırıklığı yaratan ABD istihdam verisi de günün ikinci yarısında eklenince, USDTRY kuru haftayı bildiğimiz 8,30 seviyelerinde tamamladı.
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle: