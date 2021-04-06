HEPi ile QR ödemesi yapanlar kazanıyor

25 Ocak – 31 Mart tarihleri arasında HEPi mobil cüzdan kampanyasında, HEPi kullanıcıları alışveriş tutarının her 15 TL'lik kısmı ile kampanyada birer çekiliş hakkına sahip oldu.
1 Nisan perşembe günü gerçekleşen çekilişte kazanan talihliler, kazandıkları akıllı saatleri Koopbank Genel Müdürlük binasında teslim aldılar.
AKILLI SAAT KAZANANLAR ÇEKİLİŞ İLE BELİRLENDİ
HEPi’nin sunduğu QR Kod teknolojisi ile alışveriş yapan 3 HEPi müşterisi, QR Kod Kampanyası çerçevesinde 3 adet Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saat kazandı. Noter İbrahim Mısırlıoğlu gözetiminde Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü Müdürü Kemal Kerem ile Pazarlama Bölümü Müdürü Sadun Aytaçoğlu tarafından gerçekleştirilen çekilişte Şeniz Akanay, Feride Çangar, Sedat İzcan Samsung Galaxy Watch 3 talihlileri oldu.
HEPİ’DE OPTİMUM VE KOOP24 KARTLILAR TEMASSIZ QR ÖDEMESİ YAPIYOR
Koopbank’tan yapılan açıklamada Optimum ve Koop24 kart sahiplerinin HEPi mobil cüzdan uygulamasına kartlarını anında tanımlayarak, karta ve pos cihazına dokunmadan temassız QR ödemesi yapabilecekleri belirtildi.
2500 TL’YE KADAR HEPiCiK KAZANMA İMKÂNI DEVAM EDİYOR
HEPi kullanıcıları anlaşmalı işyerlerinden mobil cüzdanlarını kullanarak yapacakları alışverişler sonrasında 2500 TL’ye kadar para değerinde HEPiCiK kazanıyor. Kullanıcılar kazandıkları HEPiCiK puanları para değerinde kullanabiliyor.
HEPi UYGULAMASINDA TÜM BANKALARA AİT KARTLAR GEÇERLİ
HEPi mobil cüzdan uygulamasında tüm bankalara ait kredi ve banka kartları tanımlanabiliyor. Tanımlanan tüm kartlardan cüzdan hesabına anında para aktararak temassız ve avantajlı ödeme de yapılabiliyor.
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