Hem kur hem faiz cephesinde bir miktar yükselişe hazır olunmalı

- Dört bir yandan gelen coronavirus aşısına yönelik olumlu haberlerin, küresel piyasalarda risk iştahını daha da yukarı tırmandırdığına şahit oluyoruz.
- Bu bağlamda, Wall Street (finans piyasaları) ile Main Street (gerçek sokak ekonomisi) arasındaki uçurum da daha da açıldı. İşsizliğin yaklaşık 7 puan arttığı bir dönemde, ABD borsaları pandemi öncesi seviyelere dönerek yeni rekorlara yelken açıyor!
- Bol para, amaç olarak tıkalı kredi kanalları açılsın, faizler düşsün, ekonominin çarkları dönsün diye verilirken, para oluk oluk sermaye piyasalarında akıyor; balon da her geçen gün daha da şişmeye devam ediyor. Şubat ayında 3,393 puan seviyesi ile zirve yapan ABD’nin en büyük 500 şirketinin işlem gördüğü S&P500 endeksi, dün gece 3,387 puan seviyesine yükseldi!
- Ana tema olarak, son aylarda, dünyada var olan bol para nedeniyle yaşanan faizsizlik ortamı veya en basitinden yatırımcıların getiri arayışı, diğer tarafta ise bol paranın yaratacağı gelecek enflasyona karşı korunma isteği, kıymetli metalleri (özelinde altın) rekor seviyelere taşımıştı.
- Karamsarlığın ağır bastığı günlerde yatırımcıların güvenli limanı olan sığındığı kıymetli metaller, henüz Dünya Sağlık Örgütü’nden onay almasa da, Putin’in “aşıyı bulduk!” demesi ile tarihin en sert kar satışlarından birine boyun eğdi.
- Gümüşün ons fiyatı, Salı gününü, açılış fiyatının %15 altında kapatarak, bu alanda tarihinin en büyük üçüncü; volatilite bazında bakarsak (gün içi görülen en yüksek ve en düşük seviye arasındaki fark) %20 ile bu alanda tarihinin en büyük dördüncü düşüşünü yaşadı! Bol para sen nelere kadirsin!
- Biriken muazzam karların realize edilme isteğinin bir parçası olarak gördüğümüz bu haftaki tarihi çöküşü, bu boyutuyla elbette beklemesek de, sağlıklı olarak görerek, ana yukarı yönlü trend de ise herhangi bir bozulma olmadığı yönünde yorumluyoruz.
- Nitekim, altının ons fiyatı, teknik bir seviye olan 1,860 dolara kadar gelip yeniden 1,950 seviyesine yükselirken; gümüşün ons fiyatının 23 dolara kadar gerilemesi ile yeniden 26 dolara çıkması, yatırımcıların eğiliminde pek de bir değişiklik olmadığını gösteriyor (bakınız grafik).
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