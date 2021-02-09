"Hellimin coğrafi kaydının yapılması konusunda uzlaşı hazır"

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Hat Tüzüğünde bir değişikliğe giderek Kıbrıslı Türk üreticilerin de bu tescili alabilmesine imkân sağlamaya, kalite ve hijyen standartlarını artırmalarına destek olmaya hazırlandığını açıkladı

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Niyazi Kızılyürek hellimin coğrafi kaydının yapılması konusunda uzlaşının hazır olduğunu kaydetti.

Basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Kızılyürek Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Hat Tüzüğünde bir değişikliğe giderek Kıbrıslı Türk üreticilerin de bu tescili alabilmesine imkân sağlamaya, kalite ve hijyen standartlarını artırmalarına destek olmaya hazırlandığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamasında Kıbrıslı Türk üreticinin üreteceği yüksek kalite hellimin Avrupa pazarına girebilmesi için tarihi bir fırsat yakalandığını belirten Kızılyürek, hellim ile başlayan sürecin ileride diğer et ve süt ürünlerine genişletilebileceğinin altını çizdi.

“2015 yılında Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’in öncülüğünde Sayın Anastasiadis ve Sayın Akıncı’nın hellim konusunda vardıkları ortak uzlaşı çerçevesinde Kıbrıslı Türk süt ve hellim üreticilerinin kalite ve hijyen standartlarını artırarak Avrupa piyasasına hellim satabilmesi konusunda son noktaya gelindi” diyen Kızılyürek, sözlerini “Avrupa Komisyonu’nun 2004 yılından beri uygulamakta olduğu Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca, veteriner kontrolü gerektiren hayvansal ürünlerin Yeşil Hat üzerinden güneye geçmesi veya Avrupa pazarına girmesi mümkün değildir. Bu uygulama Avrupa Birliği’nin hayvan ve tüketici sağlığına verdiği önemden kaynaklanmaktadır” şeklinde sürdürdü.

“BAL VE BALIĞA İZİN VERİLMİŞTİ”

Bal ve balıkta sağlık kontrolleri daha kolay olduğundan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın girişimleri sonucu 2007 yılında Komisyon’un bu yönde ürettiği bir karar ile bal ve balık ticaretine izin verildiğini anımsatan Kızılyürek şöyle devam etti:

“İlk yıllarda yavaş ilerleyen Yeşil Hat ticareti zaman içerisinde 5 kat arttı. Avrupa Komisyonu’nun 2006 yılından beri uyguladığı Mali Yardım Tüzüğü ile de yerel üreticiler üretimlerini, kalitelerini ve hijyen standartlarını artırmak konusunda desteklenirken, tüketiciye daha kaliteli ve daha sağlıklı ürünler ulaştırılması sağlandı.

Hellim üretiminin coğrafi tescilinin yapılmasının gündemde olduğu bu günlerde Avrupa Komisyonu Yeşil Hat Tüzüğü’nde yeni bir değişikliğe giderek Kıbrıslı Türk üreticilerin de bu coğrafi tescili alabilmesi ve Avrupa pazarına girebilmesi için gerekli standartları yerine getirmesine destek olmaya hazırlanıyor. Bu Kıbrıslı Türk üreticinin üretim kalitesini artırması ve üreteceği yüksek kalite hellimin Avrupa Pazarı’nda satılması anlamına geliyor. Hellimin coğrafi tescili bu ürünün sadece Kıbrıs adasında olmasını zorunlu kılacak ve bu Kıbrıslı Türk üreticilere büyük bir fırsat sunacak”

“COĞRAFİ TESCİL SIKI DENETİM ANLAMINA GELİR”

Açıklamasının devamında coğrafi tescilin, ürünün sadece belirtilen kriterlerde ve belirtilen bölgelerde, geleneksel şekline uygun olarak üretilmesi anlamına geldiğini ifade eden Kızılyürek bu yüksek kalite ve hijyen standartlarının, yerli üretim girdisi, geleneksel yöntemler ve çok sıkı denetimler anlamına geldiğini de vurguladı.

“Masaya gelen hellimin hangi hayvandan alınan süt ile üretildiği, koyun, keçi, inek süt oranları, hayvanların yediği yeme kadar belirlenir ve denetlenir. İthal hayvan, süt veya hayvan yemi ile yapılan üretimlerin satışı mümkün değildir” şeklinde devam eden Kızılyürek şunları ekledi:

“Şüphesiz Kıbrıslı Türk üreticilerin tüm üretiminin Avrupa standartlarında olması, Kıbrıs Türk toplumuna ve Avrupa’ya kaliteli ürünler sunması, Avrupa pazarında rekabet edebilecek seviyeye gelmesi ekonomik ve sosyal kalkınmanın yanında Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği’ne yakınlaşmasını da sağlayacaktır. Hellim ile başlayacak süt ürünlerinin Avrupa’ya satılabilmesi, AB’nin sağlayacağı destek ile diğer et ve süt ürünlerinin de standartlarını artırması ile genişleyecektir. Avrupa’ya hellimin girmesini başka peynir türleri takip edecektir.

Avrupa yurttaşı Kıbrıslı Türklerin haklarını gerek ekonomik, gerek siyasi anlamda koruma sorumluluğu olduğunu Avrupa Komisyonu’na sık sık hatırlatan bir Avrupa Parlamentosu üyesi olarak, Kıbrıs Türk hayvan, süt ve peynir üreticilerinin haklarının korunması açısından da girişimlerde bulunmaktayım. Kıbrıslı Türk üreticilerin hellimlerinin Avrupa piyasasına ulaşabilmesi mümkündür. Bu konunun takipçisi olacağım”