“Hellimde istenilen süt oranına 15 yılda gelinir”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, AB tarafından tescillenen hellimde küçükbaş hayvan sütünün yüzde 51 oranına gelmesinin 15 yıl alacağını söyledi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, hellim kararıyla ilgili, “Avrupa’ya hellim sattığımız gün bu iş tamamdır diyebiliriz, şu an ‘oldu- bitti, tamamdır’ demek için erken… Endişelerimiz var…” dedi.

Asıl mücadelenin bundan sonra başlayacağını ifade eden Avunduk, “Önemli olan, kağıt üzerindeki değil, gerçek hayattaki uygulanmaların nasıl olacağı…” vurgusunda bulundu.

“İşlenmiş gıda ürünlerinin başına gelenlerin hellimin de başına gelmesinden korkuyoruz. Bunun olmaması için geçmişteki mücadeleyi geleceğe de taşımaya kararlıyız” şeklinde konuşan Avunduk, “Kıbrıslı Türk çiftçisinin, hayvancısının, imalatçısının ve ekonomisin heba edilmemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Candan Avunduk, hellim-hallumi de yüzde 51 koyun ve keçi sütü kullanılacak olmasının maliyeti artırdığına dikkat çekti. Avunduk, küçükbaş hayvan sütünün yüzde 51 oranına gelmesinin 15 yıl alacağını belirterek, Kıbrıslı Türk ve Rum üreticilerin çıkmazda olduğuna vurgu yaptı.

Avunduk, tescille ilgili diğer sıkıntılardan da bahsederek, “Light hellimler, rende hellimler ve burger hellimler yapıldı. Bunlar tescil içinde olmadığı için üretilemez. Burada da sıkıntı var. Biz etken değil edilgendik. Onlara uymak zorunda kaldık. Pazarda rekabet şansımızı düşürecek” diye konuştu.

“KARAR 6-8 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”

Avunduk, hellimin tescili ve yeşil hat tüzüğündeki düzenlemeyle ilgili taslağın içeriğini göremediklerini belirterek, “Anladığımız kadarıyla yeşil hat tüzüğü geçti. Komisyonda oylama yapılacak ve resmi gazetede yayınlanarak 6-8 ay sonra yürürlüğe girecek” dedi.

“KUZEY’DE SÜT ORANI YÜZDE 11-12”

Küçükbaş hayvan süt oranının Kuzey’de yüzde 11-12, Güneyde ise 15-20 civarında olduğuna vurgu yapan Avunduk, “Küçükbaş süt oranının yüzde 51’e çıkması 15 yıl alır. Hayvan hastalıklarında yüzde 90 iyiyiz, yüzde 85-90 sütümüz soğuk zincirde, fabrikaların tamamı AB normlarında ve yemler ülkede bulunuyor. Bunlar olumlu yanlarımız” dedi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Sanayi Odası, (KTSO) Avrupa Komisyonu’nda Hellim/Halloumi tescilinin onaylanmasının memnuniyet verici olduğuna dikkat çekerek, KTSO olarak gerek üreticilerin, gerekse de siyasi çevrelerin hellimle ilgili yaşanan son gelişmelerden rehavete kapılmaması gerektiğini ve asıl mücadelenin şimdi başladığını vurguladı.

