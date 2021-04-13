“Hellim tescili konusunda dünyaya uyumlu olmak bakımından yapılması gereken çok şey var”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu Meclis Genel Kurulu’nda kendisine yöneltilen soruları cevaben yaptığı konuşmada, hellim tescili konusunda dünyaya uyumlu olmak bakımından yapılması gereken çok şey olduğunu kaydetti.

Hellimin tescilini selamlayan, ancak bunun “her şeyin olduğu bitti” anlamına gelmediğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, tescille ilgili konan bazı maddelerin siyasi zeminle ilgili olduğunu, ancak sorunların birlikte çözümlenebileceğini kaydetti.

Maliyetler ve girdilerin de gündeme geldiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, TÜK’ün kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklarını hükümetlerden aldığı talimatlarla yerine getirdiğini, TÜK’ün yılda 15 ve 18 milyon faiz gideri olduğunu, dolayısıyla ne satıp, ne kazanacağını sordu.

TÜK’ün kurtarılması ile ilgili yaptığı bir takım çalışmalar olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, TÜK’ün en ekonomik yerden değil de, bulabildiği yerden borçlanarak finansal ihtiyaçlarını karşıladığını, TÜK’ün kayıp ve kaçaklarının denetlenemediğini aktardı.

2008 yılında alınan arpa parasına da değinen Bakan Çavuşoğlu, bu borçların TC tarafından ödendiğini ve silindiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, “Gerçek şu ki, TÜK’e ihtiyacımız var, onun daha iyi olması için çalışmalıyız. Dönem dönem yanlış işler yapıldı. Kayıp kaçaklar takip edilmedi. Ancak bundan sonra bunların önüne geçmek için çalışmalıyız” dedi.

Haziran 2022’ye kadar Türkiye’deki üreticilere satılan fiyattan buradaki üreticiye de satılacağını anlatan Bakan Nazım Çavuşoğlu, bununla birlikte stok maliyetinden kurtulunacağını kaydetti.

Orman arazileri konusunun takibinde olduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu, konuyu yakından izlediğini, vatandaşın mağdur olmayacağı şekilde çalışmaların dengede yürütüleceğini söyledi.

Çavuşoğlu, yangın helikopterinin 1 Mayıs’tan itibaren ülkede konuşlandırılmış olacağını da belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, 530 ton civarında bir sütün olduğunu, bunun önümüzdeki hafta 550 ton civarında olacağını, hayvancıyı üzmek istemediklerini, arz talep ilişkisi göz önünde bulundurularak, kontrolsüz büyümenin önlenmesi için borsayı yüzde yüze çıkarttıklarını anlattı.

İşletme verimliliklerinin bundan sonra çok önemli olacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, borsanın getirileri hakkında bilgiler verdi.

Bakan Çavuşoğlu, sütü değerlendirmek amacıyla çalışmaların devam ettiğini, dünyadan kopuk olarak gelinen noktanın iyileştirilmesi ve dünyayla uyumlu hale getirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.