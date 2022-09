Hellim konusunda oluşturulan çalışma grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Avrupa Komisyonu, Halloumi/Hellim konusunda oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısını 23 Eylül tarihinde, Lefkoşa'da bulunan Ledra Palace Dayanışma Evi'nde gerçekleştirdi.

Kıbrıs'taki her iki toplumu eşit şekilde temsil edecek olan üyeler, Halloumi/Hellim’in Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tescilinin uygulanmasına ilişkin deneyimlerini paylaşmak ve iyi uygulamalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak için ilk kez bir araya geldiler. 5’er kişilik çalışma grubu toplantılarına Avrupa Komisyonu başkanlık etti.

Çalışma grubunun ilk toplantısına katılmak üzere adada bulunan Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü, Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rózsa, açıklamasında “Bu, Kıbrıs'ı her iki toplum için ortak olan sorunları çözme yönünde bir adım daha yakınlaştıracak önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

Çalışma grubu, Halloumi/Hellim PDO şartlarının uygulanmasına ilişkin adil ve açık bir iletişim platformu oluşturmak amacıyla Temmuz 2022'de kurulmuştu. Üretici ve çiftçi örgütlerinden oluşan çalışma grubunda, her iki toplum 5’er kişilik olmak üzere eşit şekilde temsil edilmektedir.