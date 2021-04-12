Hellim artık 'Kıbrıslı'

Hellimin tescilinin onayı ve Yeşil Hat Tüzüğü altında Kuzey Kıbrıs’ta da üretilen hellimin Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine ihracını mümkün kılan düzenleme, bugünkü Avrupa Komisyonu’nun Komiserler düzeyinde yer alan toplantısında karara bağlandı

Avrupa Komisyonu, hellimi, taklidinin engellenmesi amacıyla sadece Kıbrıs’ta üretilebilecek korumalı ürün olarak tescil etti. Komisyon ayrıca hellimin Kuzey’den ihracını Yeşil Hat Tüzüğü altında mümkün kılacak düzenlemeyi de onayladı.

Hellimin tescilinin onayı ve Yeşil Hat Tüzüğü altında Kuzey Kıbrıs’ta da üretilen hellimin Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine ihracını mümkün kılan düzenleme, bugünkü Avrupa Komisyonu’nun Komiserler düzeyinde yer alan toplantısında karara bağlandı.

Düzenlemeler Ekim 2021’de yürürlüğe girecek.

Avrupa Komisyonu’nun internet sayfasında yer alan habere göre, hellimin PDO olarak tescil edilmesiyle AB ülkelerinde hellimin taklit edilmesi veya ismine zarar verecek faaliyetler yasak sayılacak. Sadece Kıbrıs’ta, geleneksel tarife göre üretilen peynirlere hellim ismi verilebilecek. Haberde bunun Kıbrıs için ekonomik kazanç sayıldığı ifade edildi.

Düzenlemeye göre, ancak Avrupa Birliği hayvan ve halk sağlığı standartlarına uyumlu olan Kuzey’de üretilen hellimin Güney Kıbrıs’a oradan da AB ülkelerine ihraç edilmesine izin verilecek.

Haberde, hellimin tescili ve ihracatıyla ilgili ortak anlayışın 2015’te ortaya çıktığı kaydedildi.

DENETİMLER

Karar ve ilgili belgeler Avrupa Komisyonu’nun resmi gazetesinde yayınlandıktan sonra paylaşılacak.

Alınan kararlara göre:

Kıbrıs genelinde PDO denetimleri uluslararası akredite edilmiş denetim kurumu tarafından yapılacak. Denetleme kurumu hellimin geleneksek tarife göre yapıldığını kontrol etmekle yükümlü olacak.

Kıbrıs genelinde PDO denetimlerinin etkin ve sağlıklı yapılabilmesi için, Komisyon tarafından yakın bir şekilde takip edilecek, sürdürülebilir bir yapı oluşturulacak.

Çiftlik ve süt ürünleri imalathanelerinin AB sağlık ve hijyen kurallarına uyum açısından denetlenmesi için de özel bir denetleme kurumu atanacak. Sadece AB sağlık standartlarına uyumlu hellimlerin Güney Kıbrıs üzerinden ihracatına müsaade edilebilecek.

KOMİSYON ÜYELERİNİN AÇIKLAMALARI

Uyum ve Reformlardan ve aynı zamanda Kıbrıs çözüm sürecine destekten de sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira, “Alınan Karar, tüm Kıbrıs adası için siyasi ve ekonomik önemi olan büyük bir başarıdır. Karşılıklı yarar sağlayan çözümlerin mümkün olduğunu ve bunların ortaya çıkmasında Komisyon'un oynadığı önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Bu düzenlemelerin bir işbirliği ruhu içinde uygulanması, iki Kıbrıs toplumu arasında güveni artırmaya katkıda bulunmalıdır. Komisyon, Kıbrıs sorununa kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla aktif bir rol oynamaya devam edecek” dedi.

Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski ise, “Kıbrıs'ta programa uymak isteyen tüm üreticileri kapsayan uygulama, uzun yıllar boyunca sabırla ve her bakımdan özenle yapılan bir çalışmanın sonucudur. Hellimin PDO tescil düzenlemesi, Yeşil Hattın her iki tarafındaki tüm üreticilerin eşit ve adil bir şekilde ürünlerini pazarlamalarını sağlıyor ve Avrupa Birliği'ndeki tüketicilerin bu özgün Kıbrıs ürününü en sonunda tanımlayabilmelerini garanti ediyor” dedi

Sağlık ve Gıda Güvenliğinden sorumlu Komisyon Üyesi Stella Kyriakides de "Komisyon bugün, yıllardır süren özverili çalışmaların ardından tarihi bir Karar aldı. Tüm üye devletlerin oybirliğiyle alınan kararla bugün yalnızca Kıbrıs'ın eşsiz bir ulusal ürününü değil, aynı zamanda Birliğimizin gıda güvenliği için de çok önemli olan sıkı sağlık kurallarını koruma altına alıyoruz. Komisyon bu çerçeveyi Kıbrıs'taki yetkili makamlarla anlaşarak geliştirdi ve başarılı bir şekilde uygulanmasını ve gözetimini destekleme konusunda kararlıdır. Alınan Karar, bir taraftan sıkı gıda güvenliği standartlarımızın sürdürülmesini, diğer taraftan da, ülkenin yeniden birleşmesine kadar Kıbrıs'taki iki toplumun ekonomik açıdan yararlanmasını sağlayacak” dedi.