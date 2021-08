"Hedefimiz dijitalleşmeyle geleceğin bankası olmak”

İnovasyon gücü ve sağlam alt yapısı ile ürün ve hizmetleri müşterilerine en hızlı ve verimli şekilde ulaştırmak için tüm kanallarını güçlendirmeye devam eden Near East Bank, geleceğin bankası olma vizyonu ile teknolojik alt yapısı gücünün kazandırdığı ivme ile geleneksel bankacılıktan sıyrılarak, çağın gerektirdiği yenilikçi bankacılık modelindeki yerini aldı. Near East Bank dijital bankacılık platformlarını sürekli bir üst seviyeye taşıyan yenilikçi adımlarını kaliteden ödün vermeden atmayı sürdürüyor.

Ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetim biçimlerini bütünsel bir çerçevede ele alan Near East Bank, tüm paydaşları ve müşterileri için sürdürülebilir değerler üretmeye devam ediyor.

2020’den günümüze KKTC ekonomisini ve reel sektörü güçlü bir şekilde desteklemeyi de sürdüren Near East Bank, 2021 yılının ön değerlendirmesi ile güçlü ve istikralı büyümesini sürdürüyor.

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, 2021 yarıyılının geride bırakılması ile birlikte Near East Bank’ın geçmiş dönem ve yeni dönemlerine ilişkin ve bankacılık vizyonu hakkında önemli değerlendirmeler yaptı. Haskasap değerlendirmesinde şunları dile getirdi;

“2020’den bugüne, tüm dünyada ve ülkemizde birçok zorlukla mücadele edilen, insanlığın büyük bir özveri ve inançla kenetlendiği, çaba gösterdiği bir dönemi yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Halen etkisi devam eden Covid-19 salgınının küresel boyutları, daha önce hiç yaşanmamış ekonomik zorlukları beraberinde getirdi. Ülkeleri ve halkları, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik olarak zorlayan bu salgın süreci devam etse de, krizlerle baş etmek konusunda olağanüstü bir çaba ile deneyimler edinildi ve her gün yeni deneyimler kazanmaya devam ediyoruz.

Bu zorlu süreçte, ülkemiz ekonomisine olan desteğini kesintisiz sürdüren bankamızın, ülkemize ve insanımıza olan inancı ile bugünden sonra da yurttaşlarımız ve ülkemizin yanında yer almaya devam edeceğiz.

Kurulduğumuz günden bugüne bankamızın sürdürülebilir büyüme hedefleri ve kalkınmasına yönelik önemli adımlar atıyoruz. Bu yolda “müşteri memnuniyeti” her zaman ana odak noktamız oldu. Tüm faaliyetlerimizde müşterilerimizin en büyük gücü ve destekçisi olduk.

2021 yarıyılında, geçtiğimiz yıldan bugüne ekonomik sıkıntıya düşen müşterilerimizi destekleyerek ayakta kalmalarını sağladık, sağlıyoruz ve yeni finansal kaynaklar sunarak tüm işletmelere yönelik çalışmalarımızla desteğimize tüm yıl devam edeceğiz.

Bireysel müşterilerimizden ticari işletmelere; esnaftan tarım sektörü çalışanlarına dek her segmentdeki kitleye dokunarak her biri içerisinde kendi özellerindeki ihtiyaçlara yönelik ürünler geliştirdik. Bireysel ihtiyaçların yanı sıra üretim ve ticari sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için Near East Bank olarak her noktada ayrı ürünler hazırlayarak, bankamız ve devlet katkılı kredilerle yanlarında olduk. Kredi Garanti Fonu ile ortaklaşa çalıştığımız faiz destekli kredilerde, başlangıçta bankamıza tanınan portföy limitlerinin artırılmasını sağlayarak geniş bir yelpazeye kredi sağladık. Böylelikle de reel sektörün faaliyetlerini sürdürebilmesine ve ulusal ekonomimizin ivme kazanmasına destek olduk.

Near East Bank olarak, ana hedefimiz ülkemize ve insanımıza her zaman destek sağlamak ve bunu sağlarken de bu sektörde örnek ve kalıcı bir lider olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylesine zorlu bir ekonomik süreçte memnuniyet verici mali sonuçlara ulaşmamızdan ötürü de bankamız ile çalışmalarından ve gösterdikleri güvenden dolayı müşterilerimize teşekkür ederim. 2021 yarı dönem mali raporlarımızda hedeflerimizi tutturduğumuzu görmek memnuniyet verici.” dedi.

Yeni dönemde geleceğin bankası olma vizyonu ile ilerlediklerini belirten Haskasap, dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak değerlendirmesine devam etti.

“Dönem teknoloji bankası olma dönemi, hedefimiz dijitalleşmeyle geleceğin bankası olmak”

“2019’dan 2021 yılına dek dijital bankacılık alanındaki önderliğimizi pekiştirmeye gelişerek devam ediyoruz. Pandemi, insanlığın geleceğine dair bir uyarı niteliğinde olmuştur; Bu dönem bizlere teknolojinin ne denli önemli olduğunu, dijitalleşme yolunda doğru adımlar atmamızı ve alt yapımızı giderek güçlendirmemiz gerektiğini öğretti. Son yıllarda teknolojiye olan yatırımımızı sürekli olarak artırıyor olmamıza rağmen ileriki yıllarda hedeflediğimiz yatırımlarımızı da pandemi ile birlikte öne çekerek dijital bankacılıkta büyük adımlar attık. 2021 yılının başından günümüze müşteri iletişiminde çok ciddi boyutta olumlu etkileşimler aldık, müşterilerimizi her türlü bankacılık işlemleri için online ve mobil kanallarımıza yönlendirdik ve sonuç; Dijital bankacılık vizyonuna sahip bir banka olarak çalışmalarımıza daha bir özgüven ve mutlulukla hız kesmeden devam etmek oldu.

Bu anlayışla, teknoloji şirketimiz Near East Technology ile dirsek temasında sürekli iş geliştirmeleri yaparak vizyonumuzu bu yönde sürdürüyoruz.

Near East Bank mobil ve internet bankacılığında yeni projelerimizi yakın bir sürede öne çıkaracağız. Teknoloji şirketimizin geliştirmeleri, yeni uygulama yazılımları ile bankacılık hizmetlerimizi büyütüyor, hizmet kanallarımızı dijital ortamda geliştirmelere daha açık şekilde yapılmasına yönelik çalışıyoruz.

Near East Technology yazılım ekibi ile geliştirdiğimiz ve çok yakında devreye alacağımız önemli bir projemiz olan Neon ile dijital bir ödeme platformu sunarak hem bireysel hem kurumsal kullanıcılara büyük kolaylık sunacağız.

Üniversiteden hastaneye, sigorta şirketlerinden sanayi firmalarımıza tüm Yakın Doğu Oluşumu ile yaptığımız çalışmalarda yeni sistemler kurarak, inovasyonu güçlendirdik.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisinin bankacılık hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi etkilememesi için yine teknoloji kullanarak son iki yıldır başarılı bir kriz yönetimi sergiledik; doğru adımlarla hızlı bir şekilde; değerli yöneticilerimizin tecrübeleri ile birlikte bu süreci mevzuata uygun olarak geçirdik.

Teknolojiye ve İnsan Kaynağına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Birçok kuruluş ekonomik sıkıntıdan işçi istihdamını azaltırken, personelimize sahip çıkarak, tüm birimlerimiz için yeni işe alımları yapmaya devam ettik ve ediyoruz.

Halkımızın ve devletimizin güven duyduğu bir banka olarak, krizlere rağmen rakamlarımızı istediğimiz hedefler doğrultusunda büyütmeyi başardık.

2021 yılının zorlu piyasa koşullarına rağmen; Sürdürülebilir yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerimize ve çalışanlarımıza değer veren misyonumuzu ön planda tutan bir banka olarak; iyi bir yılı geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.