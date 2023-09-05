“Hedef, alım gücünün refaha ulaşması”

Maliye Bakanı Berova, halkın alım gücünün refaha ulaşması adına ne yapılması gerekiyorsa bunun için tüm paydaşlarla işbirliği çerçevesinde çalıştıklarını söyledi

Maliye Bakanı Özdemir Berova, ekonominin canlanması, ekonomik istikrarın korunması ve halkın alım gücünün refaha ulaşması adına ne yapılması gerekiyorsa bunun için tüm paydaşlarla işbirliği ve diyalog çerçevesinde çalıştıklarını söyledi.

Berova, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Ülkede ekonomik alanda bir takım sorunun olduğuna dikkati çeken Berova, bu sorunları çözebilme adına da hep beraber ortak bir akıl oluşturarak bu akıl çerçevesinde çalışılması gerektiğini, bu nedenle tüm sivil toplum kuruluşlarının görüş ve beklentilerini de dikkate alarak, işbirliği ve diyalog içerisinde olduklarını kaydetti.

KTTO Başkanı Turgay Deniz de konuşmasında, Berova’nın adeta koltuğa oturmadan ilk iş olarak gümrüklerde incelemelerde bulunmasının iş çevreleri tarafından yakından ve takdirle karşılandığını söyledi.

Deniz; “Geldiğiniz gün itibarı ile arazidesiniz. Bugünün sorunları olmasa da geçmişte biriken sorunları önünüzde buldunuz. Gazimağusa Limanı, akabinde Girne limanı ve gümrüklerde yapmış olduğunuz incelemeleri yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. Biz de oda olarak mevcut sorunların çözümü noktasında öneri sunmaya ve işbirliğine hazırız” dedi.

Deniz, ivedi olarak gördüklerini konuları da başlık altında dile getirdiği konuşmasının devamında görüş, öneri ve beklentilerini açıkladı. Özellikle kayıt dışı ekonomi ile mücadele vurgusu yapan Deniz, KTTO üyelerinin tümünün kayıt altında olduğuna işaret etti.

