Hayvancıların eylemi sürüyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Lefkoşa’da dün başlattığı araçlı eyleme bugün de devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi önünde devam eden araçlı eylemden dolayı Lefkoşa trafiği de kilitlenme noktasına geldi.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Maliye Bakanı ile dün görüşmeler yaptıklarını ancak uzlaşıya varamadıklarını, üreticinin artık sıkıntılardan bıktığını ve "bazılarının hayvanlarını Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kaydettirdiğini" söyledi.

“Artık yolun sonuna geldik, Covid-19’a rağmen her türlü özveriyi gösterdik ama bugün halkın, sektörün sesi olarak buraya geldik” diyen Naimoğulları, üreticinin mevcut siyasetten hükümetten beklentisinin kalmadığını kaydetti.

“EYLEM SESİMİZ DUYULANA KADAR SÜRECEK… GELECEK MÜCADELESİDİR”

Naimoğulları, “Bu eylem sonuna kadar, üreticinin Kıbrıs Türk halkının sesi duyulana kadar devam edecektir, yaptığımız gelecek mücadelesidir, burada bir kişi kalacak olsa da eylem sonuç alana kadar devam edecek. Görüşmeye hazırız ancak laflara karnımız tok” dedi.

NAİMOĞULLARI TRAFİKTEKİ AKSAKLIK İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Lefkoşa trafiğinin eylemden dolayı sıkıştığını ancak geçici bir eylem olduğunu, rahatsızlık verildiyse polisten de vatandaştan da özür dilediklerini ifade eden Naimoğulları, eyleme nasıl devam edeceklerini yönetim kurulu ile karar vereceklerini söyledi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylem gerekçesi olan 6 maddelik talepleri “Üreticinin Sütek’ten günü geçmiş alacağı olan % 55’lik kısmın karşılığı olan 14 milyon civarındaki alacağının ödenmesi; arpa fiyatının 2021 yılı sonuna kadar artırılmaması; koyun, keçi ve inek sütüne artış yapılması; 2,35 krş/lt’den borsadan satılan inek sütünün derhal taban fiyatının yükseltilmesi; keçi sütüne kesinlikle alım garantisi verilmesi; Bakan Çavuşoğlu’nun belirttiği gündemdeki paket açılımında, küçükbaş hayvancıya verilecek desteğin miktarının açıklanması ve yem desteği yapılması” olarak açıklanmıştı.