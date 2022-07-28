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Hayvancılar MİK hellim üretiminde önerilen değişikliklerin “avantajlarına” olduğu görüşünde

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Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği SÜTEK’in günde 400 ton civarında süt aldığını ancak yarısının hellim üretiminde kullanıldığını, bunun mevsime bağlı olarak günde 25-50 tonunun yani yüzde 10-20'sinin koyun keçi sütü olduğunu, dolayısıyla MİK hellim üretimi için gerekli standartları tutturabileceklerini ifade etti

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Hayvancılar MİK hellim üretiminde önerilen değişikliklerin “avantajlarına” olduğu görüşünde
Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellim üretiminde önerilen değişikliklerin, Kıbrıs Türk tarafı için avantaj olacağını vurguladı.
 
Naimoğluları, MİK hellim üretimine getirilecek yeni düzenlemeyle ilgili TAK'a açıklamada bulundu. Naimoğluları, Güney Kıbrıs’ta süt üreticileri ile hellim üreticilerinin MİK hellim üretimi için vardığı mutabakatta, 2024’e kadar koyun sütünün az olduğu dönemlerde koyun/keçi süt oranının yüzde 10, koyun/keçi sütünün arttığı dönemlerde de yüzde 20 olması şeklinde olduğunu anlattı.
 
Yeni düzenlemede, hellim üretiminde kullanılacak keçi/koyun süt oranının 2024’ten 2029’a kadar her yıl yüzde 5 arttırılıp, keçi/koyun süt oranının yüzde 51’e çıkarılması öngörülüyor.
 
Kuzey Kıbrıs’ta Süt Endüstrisi Kurumu'na verilen toplam sütte koyun keçi süt oranının mevsime bağlı olarak yüzde 5-10 oranında değiştiğini kaydeden Naimoğluları, önerilen değişikliklere işaret ederek “Bu bizim açımızdan avantajdır” dedi.
 
SÜTEK’in günde 400 ton civarında süt aldığını ancak yarısının hellim üretiminde kullanıldığını, bunun mevsime bağlı olarak günde 25-50 tonunun yani yüzde 10-20'sinin koyun keçi sütü olduğunu, dolayısıyla MİK hellim üretimi için gerekli standartları tutturabileceklerini ifade etti.
 
Mustafa Naimoğluları, koyun/keçi süt üretiminin ancak yarısının SÜTEK’e gittiğini, bu durumun düzeltilebileceğini, keçi ve koyun sütüne verilecek teşviklerle sütün kuruma yönlendirilebileceğini söyledi.
 
MİK standartlarına göre hellimde koyun/keçi süt oranının 2024’e kadar yüzde 51’i geçmesi gerekiyor. Bu düzenleme, ülkede koyun/keçi sütünün az olmasından dolayı olumsuz karşılanmıştı.
 
 
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