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"Hayvan üreticisi sokağa çıkacak"

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"Hayvan üreticisi sokağa çıkacak"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün sektördeki paydaşlarla bir araya gelerek zamlara karşı birlikte mücadele etmeyi görüşeceklerini belirtti.

Naimoğulları, Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.) yaptığı kısa açıklamada, bugün saat 17.00’de Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda sektördeki paydaşlarla toplantı yapacaklarını, birlikte hareket kararı üretilemese de hayvan üreticisinin yine sokağa çıkacağını söyledi.

Birlik üyeleri, 10 Mart 'ta Tarım Bakanlığı önünde yaptıkları açıklamada, hükümete sorunlarının çözümü için yarına kadar (15 Mart) süre vermiş, aksi halde eyleme gidecekleri uyarısında bulunmuştu.

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