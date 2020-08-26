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Hayvan üreticilerine küçükbaş destek ödemeleri yapılıyor

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Hayvan üreticilerine küçükbaş destek ödemeleri yapılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, küçükbaş hayvan desteğinin bu hafta içinde ödenmesi için çalışmaların yapıldığını duyurdu.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakan Dursun Oğuz, bu açıklamayı Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın da yer aldığı heyetle  görüşmesinde yaptı. 

Bakan Oğuz görüşmede, hayvan üreticilerine bu hafta içinde küçükbaş hayvan başı desteğinin ödenmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Sektördeki sorunların ele alındığı görüşmede Bakan Oğuz, paydaşları ile birlikte sektörü yakından takip ettiğini, sorunları bildiğini ve bu sorunların çözümü için çaba sarf edildiğini kaydetti. 

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