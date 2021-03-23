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Hayat pahallığı ödeneği 4 ay dondurulacak

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Maliye Bakanı Oğuz, nisan ayından itibaren geriye dönük 10.65 Hayat Pahalılığı ödemelerinin başlayacağını, ancak Nisan-Temmuz ayları arası hayat pahallığı ödeneğini dondurmayı planladıklarını söyledi

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Hayat pahallığı ödeneği 4 ay dondurulacak
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, önümüzdeki 4 aylık hayat pahalılığı ödeneğinin dondurma yönünde karar almayı düşündüklerini açıkladı. Bakan Oğuz, ilk üç aylık hayat pahalılığı ödeneği oranı olan 10.65’i nisan ayından itibaren ödemeyi planladıklarını ama ağustos ayına kadar geçecek 4 aylık dönem için hayat pahalılığı ödeneğini dondurma konusunu Bakanlar Kurulu’nda ele alacaklarını ve bununla ilgili çalışma olduğunu söyledi. Alınması durumunda bu kararla birlikte 4 aylık dönemim için hayat pahalılığı yüzde sıfır olarak uygulanacak.
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