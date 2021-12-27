"Hayat pahalılığı Ocak ayı maaşlarına yansıyacak"

Maliye Bakanı Oğuz, kamu ödemeleriyle ilgili tarihleri açıkladı, hayat pahalılığının Ocak ayı maaşlarına yansıyacağını belirtti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programın konuk olarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’yi her daim kucakladığını, bu durumun hükümetlere dayalı olmadığını söyleyen Oğuz, “Bu destekleri kişiye indirgemek bana göre yanlış” dedi.

KKTC’den Türkiye’ye giden Cumhurbaşkanı ve bakanların, görüşmeler konusunda sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen Oğuz, “Hükümet anlamında KKTC’nin sorunlarıyla ilgili kaynak akışı anlamında geçen ay bir sorun yaşandığın, bu sorunun da Merkez Bankası aracılığıyla çözüldüğünü” ifade etti.

Ek mesailer bugün ödeniyor

Kamu ödemeleriyle ilgili soru üzerine konuşan Oğuz, bugün Temmuz ayına ilişkin ek mesailerin ödeneceğini açıkladı, “Bunu müjde olarak atfetmek istemiyorum. Ek mesailer ödenmediğinden bazı sendikalar şikayetlerini dile getirmişlerdi. Biz de basına servis ettik üyelerin duyması için. Bu bir müjde değil, devletin vazifesi” dedi.

Yarın emekliler, Perşembe kamu maaşları, Pazartesi 13. maaşlar

Yarın emeklilerin, Perşembe günü de kamu maaşlarının ödeneceğini ifade eden Oğuz, 13 Maaşların da 3 Ocak 2022 Pazartesi günü ödeneceğini açıkladı.

Burslar Ocak ayının ilk haftası ödenecek

Taşımacılıkla ilgili geriye kalan ödemelerin Çarşamba ya da Perşembe günü ödeneceğini kaydeden Oğuz, öğrencilere yönelik bursların da Ocak ayının ilk haftası ödeneceğini kaydetti.

“Savunmayla ilgili kaynak, bugün-yarın gelecek”

Türkiye’den savunmayla ilgili kaynağın bugün geleceğini belirten Oğuz, savunmayla ilgili ödemelerin Çarşamba veya Perşembe yapılacağını ifade etti.

“Hayat pahalılığı, tahmini yüzde 21-23 arası”

Oğuz ayrıca, İstatistik Dairesi’nin hayat pahalılığına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Aralık ayı tahmini 21 – 23 arası. Hayat pahalılığı sepetinden ne çıkarsa 18’in üzerine eklenecek. Akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarına gelen zam da bu sepete yansıyacak. Bu rakam Ocak ayının ilk haftası açıklanır. Ocak ayı maaşlarına yansımak zorundadır, bu bir kuraldır. Seçim yatırımı olarak değerlendirilmesini istemiyorum” şeklinde konuştu.