Hayat pahalılığı dondurulabilir

Başbakan Saner, bütçe açığını kapamak için hayat pahalılığının dondurulmasının gündeme gelebileceğine dikkat çekti

Başbakan Ersan Saner, Türkiye ziyareti sonrası BRT’de gündemi değerlendirdi.

Bütçe açığını kapamak için bir dizi tedbirler alınmasının söz konusu olduğuna dikkat çeken Başbakan Saner, tedbirler arasında hayat pahalılığının da dondurulabileceğini söyledi. Saner Mart ayının bütçe konusunda çok zor bir dönem olacağını ekledi.

Başbakan Saner’in konuşması şöyle:

“Bütçe açığını kapatmak için uğraşacağız, 1 milyar 360 milyonu bulacak bir bütçe açığımız var. Senenin başından bütçenin kapanıp kapanmayacağını söylememiz mümkün değildir, ancak bu yılki Ocak ayının girdilerine baktığımızda geçen yılın ocak ayı ile paralel gittiğini gördük, ancak Şubat’a baktığımız zaman sıkıntı yaşadığımızı gördük ve 250 milyon liralık bir borç ile işi çözdük.

Mart ayında da işimizin kolay olmadığını söyleyebilirim. Anavatan ile olan protokolde de bunu hassas bir şekilde ifade ettik, bu da karşılık buldu.

Hayat pahalılığını dondurmak önemli öngörülerimizden bir tanesi. Bu önümüzdeki üç dört ay içinde bütçe açığının kapatılması gündemde, yapısal değişikliklere de gideceğiz”

