Hayat Pahalılığı artışı tehlikede mi?

Maliye, 4,9 milyar TL’lik açık veren kasaya para bulmaya çaba harcıyor. Muhalefet çevreleri, hükümetin yılın son hayat pahalılığı artışını vermemenin planlarını yaptığını iddia ediyor. İş insanları da HP ödeneğinin kaldırılması için hükümete baskı yapıyor

Maliye Bakanlığı’nın kasası tam takır, bütçe açığı 4,9 Milyar TL ile zirvede!

Gezme dolaşma, izaz ikram, bol keseden harcama devam ederken, kasanın boşaldığı nihayet fark edildi.

Maliye Bakanlığı’na “1 milyar TL” borçlanma yetkisi verildi. 715 milyonluk iç borç ihalesi açıldı. Muhalefet çevrelerine göre, hükümet yılın son “hayat pahalılığı” artışını vermemenin yolunu arıyor.

KASA BOM BOŞ

KKTC Maliye Bakanlığı bir yandan “itibardan tasarruf olmaz” savunmasıyla, bitmek bilmeyen yurt dışı gezlerine, bakanlıktaki ve dairelerdeki hesapsız izaz ikramlara, özetle bol keseden harcamalara para yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da 4,9 milyar TL’lik açık veren kasaya para bulmaya çaba harcıyor.

Bu nedenle gözler bir kez daha çalışanların maaş ve ücretlerine çevrildi. Muhalefet çevreleri, hükümetin yılın son “hayat pahalılığı” (HP) artışını vermemenin planlarını yaptığını iddia ediyor. İş insanları da sürekli olarak HP ödeneğinin kaldırılması için hükümete baskı yapıyor.

“HP’YE GÖZ DİKİLDİ”

“Türkiye’den kamu maliyesine bu sene ve seneye tek bir kuruş gelmeyeceğini” savunan muhalefet çevreleri, hükümetin zorda olduğu fikrinde. CTP milletvekili Devrim Barçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kamu maliyesini batıranlar şimdi de gözlerini, çalışanın ve emeklinin hayat pahalılığı ödeneğine diktiler” diyerek, son çeyrek “HP ödeneğinin” verilmemesi için çalışma yapıldığını iddia etti. Barçın, Maliye’nin, HP’nin verilmediği 2011 yılındakine benzer bir yasa çalışması yaptığını belirtti.

1 MİLYAR TL BORÇLANMA İZNİ

Bu arada, Bakanlar Kurulu, “devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi” amacıyla, Maliye Bakanlığı’nın 1 milyar TL tutarında borç alması için karar üretti. 28 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2024 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde bir milyar Türk lirası kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi” denildi.

İÇ BORÇ STOKU 2,8 MİLYAR

Öte yandan, Maliye Bakanlığı için 15 milyon ABD Doları (yaklaşık 515,5 milyon TL) ve 200 milyon TL tutarında iki ayrı iç borç ihalesi açıldı. Bugünkü ihalede hedeflenen rakamlara ulaşılırsa Hazine’nin iç borç stoku 80,6 milyon dolara (yaklaşık 2,8 milyar TL) dayanacak. Merkez Bankası verilerine göre, 29 Ekim 2024 yılı itibarıyla Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku 59,7 milyon dolar düzeyindeydi.