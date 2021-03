Dijital ortamda yapılan etkinlikte, Işın Ramadan Cemil’in hayalleri, iş yaşamına başlama öyküsü, başarılı projeleri ve anılarıyla ilgili keyifli bir sohbet gerçekleşirken, "Hayal etmek sizi hayatta tutar.” diyen Işın Ramadan Cemil, “Esas aranılan para kazanmak değildir. Bunun ötesinde ne vardır? Bana göre sevgi vardır, ülkemizin güzellikleri vardır ve bu sizi güçlendirir. Ben bundan ilham aldım.” dedi

Telsim, ‘‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla, Işın Ramadan Cemil ile online platformda biraraya geldi. Dijital ortamda yapılan etkinlikte, Işın Ramadan Cemil’in hayalleri, iş yaşamına başlama öyküsü, başarılı projeleri ve anılarıyla ilgili keyifli bir sohbet gerçekleşti. Moderatörlüğünü Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai’nin yaptığı etkinliğe, Telsim çalışanları ve yöneticileri yoğun ilgi gösterdi. Sohbet sırasında yönetici ve çalışanların sorularını yanıtlayan Işın Ramadan Cemil, iş yaşamında yaşadığı zorlukları, bu zorluklarla nasıl başa çıktığını ve bir kadın olarak kendi tecrübelerini anlattı.

“Çocukken hayalim sahneye çıkmak, bale yapmaktı.”

Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai’nin yönelttiği soru üzerine, Ramadan Cemil İşletmeleri’nin başına geçişini ve karşılaştığı zorluklarla nasıl başa çıktığını anlatan Işın Ramadan Cemil, başarının sırrının çok çalışmak ve sabırlı olmak olduğunu belirtti. Çocukken hayalinin bale yapmak, sahneye çıkmak olduğunu söyleyen Ramadan Cemil, “Derslerimin çok iyi olmasından dolayı, ailenin de geleneği olarak dış işleri konusunda ilerlemeye karar verdim.” dedi. Önce Robert Koleji’ni tamamladığını, akabinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduğunu söyleyen Işın Ramadan Cemil, 1973-74 yıllarında Lisansüstü eğitim için Sorbon’da eğitimine devam ettiğini belirtti. “Eğitimimi tamamlayıp Kıbrıs’a döndüğümde, Dışişleri Bakanlığı’nda işe başladım, 3 yıl boyunca dışişleri mensubu olarak görev yaptım.” diyen Işın Ramadan Cemil, daha sonra ailedeki kayıplar nedeniyle, 1977 yılında kardeşine yardımcı olmak amacıyla işinden ayrıldığını söyledi.

“Biz ilkleri yaşayan bir aileyiz.”

Biz ilkleri yaşayan bir aileyiz diyen Işın Ramadan Cemil, “İlk özel müze şirketimizde kuruldu, şirketimizin ana girişinde ve koridorlarında, Kıbrıs Tarihi’ni yansıtan Eski Tunç Çağı, Geç Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı, Geometrik, Helenistik ve Roma dönemine ait tarihi eserler bulunmaktadır.” dedi. Kıbrıs’a gelen kişilere güzel bir Kıbrıs sunmak istediklerini vurgulayan Işın Ramadan Cemil, Kıbrıslı Türklerin kültürünü tanıtmayı her zaman kendisine amaç edindiğini vurguladı. Işın Ramadan Cemil, Babasının ilk Kıbrıslı Türk belediye başkanı olması, Annesinin ilk Kadınlar Birliğini kurması, sahneye çıkıp bale gösterisi yapan ilk Kıbrıslı Türk olması gibi yeniliklere ailece imza attıklarını dile getirdi.

“Esas aranılan para kazanmak değildir"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Telsim çalışanlarıyla ilham verici bir sohbette biraraya gelen Işın Ramadan Cemil, Jim Carrey’in bir sözünden alıntı yaparak, “Dilerim birgün herkes zengin ve ünlü olur ve hayalini kurduğu herşeye kavuşur. Böylece aranılan esas cevabın bu olmadığını anlar.” dedi. “Hayal etmek sizi hayatta tutar.” diyen Işın Ramadan Cemil, “Esas aranılan para kazanmak değildir. Bunun ötesinde ne vardır? Bana göre sevgi vardır, ülkemizin güzellikleri vardır ve bu sizi güçlendirir. Ben bundan ilham aldım.” dedi.

Eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayan Işın Ramadan Cemil, eğitime her zaman el uzattıklarını ve ailesinin Eğitim Vakfı’nın kurucularından olmasının kendisine gurur verdiğini sözlerine ekledi. Işın Ramadan Cemil, vakıf aracılığıyla yetiştirdikleri güzel insanlardan bazılarının şirketlerinde görev aldığını görmenin büyük bir zevk olduğunu söyledi. Şirketlerindeki kadın çalışan sayılarının erkek çalışan sayısıyla eşit olmasına önem verdiklerini söyleyen, Işın Ramadan Cemil, “Şirketimizde en üst yönetimde kadınlarımız ve erkeklerimizin sayısı eşittir.” dedi.

Çalışan kadınlara, başarının sırrını veren Işın Ramadan Cemil, annesinin kendisine her zaman verdiği öğütü Telsim Çalışanları ile paylaştı, “Annem her zaman bana olacak, olacak sabır, sabır, sabır derdi.” dedi. Sabretmenin çok özemli olduğunu vurgulayan Işın Ramadan Cemil, “Sabrettiğiniz zaman mutlaka sabır sizi bir düzlüğe çıkarıyor.” dedi.

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, Işın Ramadan Cemil’e, Telsim’in 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde düzenlediği sohbete katıldığı için teşekkürlerini sundu. Işın Ramadan Cemil’in sadece ülkemize değil kendi çevresine de rol model olduğunu söyleyen Alper, “Bu tür sohbetleri çok önemsiyoruz, sizler gibi duayenlerden yaşanmış tecrübeleri dinlediğimiz zaman kendimizle ilgili dersler çıkarıyoruz.” dedi.