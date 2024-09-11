Havalimanı’nda yolcu sayısı yüzde 24.7, uçak sayısı ise yüzde 14.28 arttı

T&T Havalimanı İşletmeciliği, yeni Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte geçen yılın ilk 8 ayına göre bu yıl yolcu ve uçak sayılarında önemli oranda artış yaşandığını kaydetti.

1 Ocak ile 31 Ağustos 2023’e kadar eski Ercan Havalimanı’nı 16 bin 892 uçak kullanırken, 2024’ün aynı döneminde bu rakam yüzde 14.28 artış göstererek 19 bin 305’e yükseldi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak- 31 Ağustos 2023 ile 1 Ocak-31 Ağustos 2024 dönemindeki ilk 8 aylık sürede yolcu sayısında yüzde 24.7, uçak sayısında ise yüzde 14.28’lik bir yükseliş oldu.2023 yılının ilk sekiz ayında eski Ercan Havalimanı’nı 2 milyon 457 bin 97 yolcu kullanırken, bu sayı yeni Ercan Havalimanı’nın açılmasıyla 2024’ün ayni döneminde 3 milyon 48 bin 615’e yükseldi.Uçak sayına bakıldığı zaman ise 2023’ün ilk 8 ayında eski Ercan Havalimanı’nı 16 bin 892 uçak kullanırken, yeni Ercan’a 19 bin 305 uçağın iniş ve kalkış yaptığı görüldü.Eski Ercan Havalimanı’nı Ocak 2023’de 251 bin 466 gelen ve giden yolcu kullanırken, 2024 Ocak’ta yeni Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı yüzde 33.2 artış göstererek 334 bin 510’a yükseldi.Şubat 2023’te 226 bin 108 yolcu eski Ercan’dan uçarken, bu sayı yeniden yüzde 56.99 artarak 354 bin 960’a ulaştı.Mart ayında ise eski Ercan Havalimanı 256 bin 313 yolcuya hizmet verirken, yeniden bu rakam yüzde 31.10 artarak 336 bin 20 oldu. Nisan ayında ise eski Ercan’dan gelen ve giden yolcu sayısı 281 bin 118 iken yeni Havalimanı'ndan yüzde 28.7 artarak 360 bin 26 olarak gerçekleşti.Mayıs 2023’te eski Ercan’dan gelen ve giden yolcu sayısı rakamı 334 bin 879 iken yeniden bu rakam yüzde 16.14 artarak 388 bin 915 oldu. Haziran ayında gelen ve giden yolcu sayısı 2023’ün ayni ayına göre yüzde 14.92, uçak sayısı ise yüzde 6.23 artış gösterdi.Temmuz 2023’te eski Ercan’a gelen ve giden yolcu sayısı 367 bin 393 olurken, Temmuz 2024’de bu rakam 426 bin 718 oldu. Ağustos 2023 ayında ise eski Ercan Havalimanı’na gelen ve giden yolcu rakamları 385 bin 223, Ağustos 2024’de ise 439 bin 950 olarak gerçekleşti.Yeni Havalimanı’nda 3 bin metrelik yeni pist ile körüklerin devreye girmesiyle büyük gövdeli uçaklara da hizmet vermeye başlandı. Böylece, uçak sayısında da artışlar yaşandı.2023 yılının Ocak ayında bin 848, Şubat’ta bin 683, Mart’ta bin 794, Nisan’da 2 bin 31, Mayıs’ta 2 bin 247, Haziran’da 2 bin 377, Temmuz’da 2.487, Ağustos ayında 2.425 uçak eski Ercan Havalimanı’na iniş ve kalkış gerçekleştirdi.2024 yılının Ocak ayında ise 2 bin 301, Şubat’ta 2 bin 220, Mart’ta 2 bin 261, Nisan’da 2 bin 339, Mayıs’ta 2 bin 423 ve Haziran’da 2 bin 525, Temmuz’da 2.644, Ağustos ayında 2.592 uçak yeni Ercan Havalimanı’na iniş ve kalkış gerçekleştirdi.