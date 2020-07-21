Havada uçuşan trilyonlar ve bir aşı hikayesi…

İktsatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Dün, KKTC mali piyasaları, Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle kapalı konumda idi. Bir günlük arayı fırsat bilerek, hafta ortası yayınlayacağımız kapsamlı rapor için zihin yatırımı yaptık.
- Hem para hem de maliye politikasının, virüsle mücadele kapsamında yatırımcılar açısından bir numaralı moral kaynağı olduğu günümüzde, otoritelerden gelen "hep destek, tam destek" sloganı, yüzleri güldürüyor.
- Her ne kadar, bazı günlerde, artan vaka sayıları endişe kaynağı olarak piyasalarda var olan yükseliş eğilimini frenlese de, trendin doludizgin yukarı olmaya devam ettiğini çok açık bir şekilde söyleyebiliriz.
- Mesela, ABD’de teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksi, dün geceyi %2,5 yükselişle, geçen hafta test ettiği tüm zamanların zirvesinde tamamladı.
- ABD'de 1 trilyon dolar tutarında destek paketine ilişkin haberler piyasaları daha da kamçılıyor. Bilanço büyüklüğünü ikiye katlayan ve 7 trilyon dolara ulaşan FED’in, tahvil alımının yanısıra, hisse senedi de alarak daha da niceliksel olarak bilanço büyütmesine gidebileceğini haberi, haliyle, bollaşan dolar ve düşük faizler, dolar üzerinde aşağı yönlü baskı kuruyor. Dolar endeksi bu sabah daha da geriledi (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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