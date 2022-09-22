Havaalanı için 20 milyon TL daha vergi ertelemesi

Bakanlar Kurulu kararıyla, Havaalanı işletmecisi T&T için 20 milyon TL olan vergi ertelemesi, 40 milyon TL’ye çıkarıldı

Bakanlar Kurulu, Havaalanı işletmecisi T&T için 20 milyon TL olan vergi ertelemesini 40 milyon TL’ye çıkaran bir karar aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yakın dönemde Kıbrıs’a yaptığı ziyarette Havaalanı’nın işletmesine yönelik gizli bir de “Mutabakat Zaptı” imzalandığı ortaya çıkmış, işletmecinin avukatı bu anlaşmayı onaylamıştı.

Başbakan Ünal Üstel, söz konusu mutabakatla ilgili"Havaalanı işletmecisi tarafından yapılacak harcamalar için ciro paylaşımıyla mahsuplaşma yönüne gidilecek"demişti. Ayrıca, Emrullah Turanlı'nın büyük ortağı olduğu Havalimanı işletmecisi T&T'ye havaalanında boşaltılmayan askeri araziye karşılık bir başka yerde, yeni bir arazi verilmesinin de gündemde olduğu yine Ünal Üstel tarafından açıklanmıştı.

Bakanlar Kurulu’nun 2 Eylül tarihli kararına göre T&T'nin vergileri, UBP-DP-YDP hükümeti tarafından yine ertelendi.

Kararda şu ifadeler var:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T&T Havalimanı İşl. İnş. San. ve Tic. Şti. Ltd.’in İthal Edeceği Mallar Üzerinden Tahsili Gereken Vergilerin Ertelenmesi’ne ilişkin Bakanlar Kurulunun almış olduğu Ü(K-I)278-2022 sayı ve 22.6.2022 tarihli kararında belirtilen “20.000.000 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası)” rakam ve söz dizisi kaldırmak ve yerine “40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası)” rakam ve söz dizisi eklenmek suretiyle bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi”

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’den adaya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Havaalanındaki temaslarına yönelik olarak "Havalimanımızı kasım ayına girmeden müştemilatlarıyla birlikte, dört başı mamur faaliyete geçirmek için önemli bir toplantı yaptık”demişti.

“Bu saatten sonra herkesin ne yapacağı belli artık, biz de bunların takiplerini yapacağız” diye konuşan misafir Bakan, “2 aylık süre içerisinde kimin ne yapacağını belirledik, onları da kayıt altına aldık. Onları takip edeceğiz. Yüklenici firmanın istediği ilave maliyetler ve iş artışları vardı. Sonuçta bu havalimanın eksiklerini ortadan kaldırmak için ne yapılması gerekiyorsa 2 ay içerisinde tamamlayacağız." Sözlerini kullanmıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Havalimanı’na teknik cihazların gelmesi halinde, 30 Ekim itibarıyla test uçuşlarına başlanacağını, 15 Kasım’da ise havalimanının yeni terminal binasının açılışının yapılacağını duyurmuştu.

