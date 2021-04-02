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Hatalı yapılan ücret destek ödeme başvuruları için hak sahiplerine yeniden kayıt imkanı

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Hatalı yapılan ücret destek ödeme başvuruları için hak sahiplerine yeniden kayıt imkanı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ücret destek ödemeleri için online başvuruda bulunan ancak hatalı veya eksik kayıt işlemi nedeniyle ücret desteği alamayan hak sahipleri için yeniden kayıt yapma imkanı sağladı. 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı  İhtiyat  Sandığı Dairesi, işverenlerin 1-6 Nisan tarihleri arasında www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinden  “Ücret Destek Hatalı Kayıt Düzeltme” işlemleri bölümüne girerek başvurularını  yapabilecekleri duyuruldu.
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