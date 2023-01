Haskasap 2022 finansal yılını değerlendirdi 2023 hedeflerini anlattı

İnovasyon gücü ve sağlam alt yapısı ile ürün ve hizmetleri müşterilerine en hızlı ve verimli şekilde ulaştırmak için tüm kanallarını güçlendirmeye devam eden Near East Bank, geleceğin bankası olma vizyonu ve teknolojik alt yapısı gücünün kazandırdığı ivme ile geleneksel bankacılıktan sıyrılarak, çağın gerektirdiği yenilikçi bankacılık modelindeki yerini almış ve dijital bankacılık platformlarını sürekli bir üst seviyeye taşıyan yenilikçi adımlarını kaliteden ödün vermeden atmakta.

KKTC ekonomisini ve reel sektörü güçlü bir şekilde desteklemeyi de sürdüren Near East Bank, 2022 yılında da güçlü ve istikralı büyümesini sürdürdü.

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, 2022 Finansal yılını değerlendirdiği demecinde;

“2022 yılını gerek ülkemizde gerekse küresel bazda yaşanan değişken dinamiklerle ardımızda bıraktık. Bankacılık sektörünü ve ülke ekonomisini etkileyen iç ve dış nedenleri yakından takip ederek gereken eylemleri zamanında hayata geçirerek bankamızın finansal yönetiminin etkin şekilde yürütülmesini sağladığımızı tüm müşterilerimiz ve paydaşlarımızla paylaşmaktan kıvanç duymaktayım.

2022 finansal yılında pandemi krizindeki ekonomik durgunluğun aşılması amacıyla gelişmiş ülkelerin para arzını tarihi seviyelerde yükseltmesinin ve Rusya – Ukrayna savaşının başlamasının birçok ülkede yüksek enflasyon sorunu yarattığını hep beraber gözlemledik. Akabinde ABD Merkez Bankası (FED) öncülüğünde enflasyonun kontrol altına alınması ve % 2 oranında muhafaza edilebilmesi hedefiyle ABD Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere birçok ülkede sıkı para politikasının başladığı ve yabancı para faizlerinin yükseldiği bir dönem olmuştur. Keza FED, 2022 yılı içerisinde 6 kez faiz artırarak politika faizini % 0,25 - % 0,50 bandından % 4,25 - % 4,50 bandına çıkararak 1980 yılından bugüne en yüksek faiz oranı seviyesini uygulamıştir. İngiltere Merkez Bankası faizleri % 3,50’ye, Avrupa Merkez Bankası ise % 2,50’ye yükseltmiştir.

Türkiye ekonomi politikasında gevşek para politikası izlemeye karar vermiş ve politika faiz oranını % 14’den % 9’a kadar düşürmüştür. Ülkemiz KKTC’de de buna paralel bir politika izlenmiştir. 2022 yılı içerisinde bir taraftan Türk Lirası döviz sepet kuru karşısında % 36 değer kaybetmiş, cari açık yükselmiş, kredi notları düşmüşken, diğer taraftan ekonomi büyümeye devam etmiş ve işsizlik oranları azalarak % 10,2 seviyesine gerilemiştir.

Bankamız 2022 yılında ekonomi ve finansal piyasalarda değişen koşulları yakından takip ederek, düzenli şekilde gerçekleştirdiği Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında finansal risklerini yönetmeye devam etmiştir. Yaşanan gelişmeler ve öngörülebilen beklentiler üzerinden stratejik kararlar üretmiş ve uygulamaya koymuştur.

Yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında KKTC Bankacılık sektörü faaliyetlerinin artırmış ve aktiflerini büyütmüştür. KKTC Merkez Bankası 2022 yılı 3. Çeyreği bülten raporundan görüleceği üzere Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü 9 aylık zaman zarfında % 37 oranında büyüyerek 3. Çeyrek sonunda 109 Milyar TL’ye ulaşmıştır. 2021 yılında 609 kişi olan kayıtsız işçi 514’e gerilemiştir. Böylece işsizlik oranı % 7,8’den azalarak % 5,9’a tekabül etmiştir. Büyümeye esas katkının kredilerden ziyade menkul kıymetlerden geldiği gözlemlendi. Zira Krediler % 21,12 oranında döviz kur artışının altında bir oranla büyürken, menkul kıymetler ise % 78,76 oranında büyüme kaydetti. Bunun anlamı ise piyasaya kredi vermek yerine bankaların tahvil & bono alım ağırlıklı bir strateji izlemesidir.

Sektörde dolarizasyonun (dövizleşme) yoğun etkileri hala devam ederken yabancı para cinsi mevduatların toplam mevduatlara oranı % 80,36 civarında seyrediyor. Özel bankalarda ise bu oran % 85,48 seviyesinde yer alıyor. Bu da bize KKTC halkının Türk Lirası cinsinden tasarruf ve yatırım yapmadığını gösteriyor. Bu oranın bu denli yüksek olmasında KKTC Kur Korumalı Mevduat ürününün kullanılmaması da önemli bir etken. Takipteki alacaklar toplam kredilerin % 3,76’sına tekabül ettiğinden dolayı düşük risk seviyesinde yer almıştır. Keza pandemi krizinin ve yaşanan yüksek çıkışlı kur şoklarının sonrasında takipteki alacakları bu seviyede muhafaza edilmesi tahminlerin ötesinde bir başarı sergilemiştir. Ancak 2022 yılında % 20,58 oranında aktif büyüme oranına yakın bir büyüme kaydetmesi borç ödeyememe trendi için hızlı bir artış sinyali vermiştir.

Bu sene de hedefimiz yılsonuna kadar performansımızı istikrarlı şekilde arttırmak, bankamızı büyütmek ve halkımıza verdiğimiz ürün ve hizmet desteğini artırmaktadır.” dedi.

Enver Haskasap, 2022 yılının geride bırakılması ile birlikte Near East Bank’ın yeni dönemine ilişkin ve 2023 bankacılık hedefleri hakkında da önemli açıklamalarda bulundu;

“Near East Bank’ın 2022 finansal yılını karlılığımızla son derece başarılı kapattık. 2023’te de finansal hedeflerimizi tutturmaya yönelik yenilikçi ve doğru kararları ekonomik gelişmeler ışığında atacağımıza inanıyorum. Bu yeni dönemde başta üst yönetimimizde önemli değişimler gerçekleştirdik, yeni yapılanmamızla genç ama tecrübeli bir ekiple yolumuza devam edeceğiz. Vizyonu, tecrübesi ve geleceğin modern yaklaşımlarını benimseyen ekibimizle bankacılıkta müşterilemize çok daha iyi hizmet vereceğimize ve istikrarlı adımlarla büyüyeceğimize inanıyorum. Bankamız Üst Yönetiminde kariyerlerinden önemli tecrübeler edinmiş etkin, yetkin ve değerli yöneticilerimiz zamanı geldikçe bu bayrak yarışına katılacaklar, bilgi ve donanımları ile bankamızın sektör içinde en iyi seviyede yönetilmesi için çalışacaklarına inancım sonsuz.” dedi.

Haskasap ayrıca;

“Bankamızın finansal ve operasyonel başarılarının sürdürebilir olması bizim için çok kıymetli bu nedenle istihdam politikamızı geliştirmek ve insan kaynağına verdiğimiz değeri sürekli artırmak amacıyla önemli atılımlar sağlıyoruz. Bu yeni dönemde Bankamız bünyesinde oluşturduğumuz Near East Bank Akademi de bunlardan biri. Near East Bank Akademi ile yeni mezun istihdamlarımıza bankacılık, finans, bilgi teknolojileri, sektörle ilintili mevzuat gibi eğitimler vererek mesleki donanımlarını geliştirmelerine, kurum kültürü, kurumsal imaj, raporlama, benliklerle yönetim, içsel motivasyon, zaman yönetimi gibi kişisel ve yönetsel gelişim eğitimleri ile destekliyor yeni nesil bankacıları yetiştiriyoruz. Near East Bank Akademi programı ayrıca deneyimli Bankacılarımıza kurum içi ve dışı eğitimler ile ulusal ve uluslararası standartlarda bankacılık hizmeti sunabilecek gelişim alanları yaratma ve bir adım ileriye taşımak üzere önemli bir misyonu da üstleniyor. Ülkemiz ekonomisini destekleyerek periyodik şekilde istihdam sağlarken, hizmet kalitemizin insan kaynağının niceliği ve niteliğiyle paralel şekilde arttığının farkındalığıyla geliştirici ve yenilikçi eğitim faaliyetlerini sürdürmekteyiz.” dedi.

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap son olarak 2023 hedeflerinde teknolojinin önemine vurgu yaparken:

“Dijital dönüşümün hızlanması, yapay zeka, geleceğin finansal hizmetlerinin temelini önemli ölçüde etkiliyor bu da bizleri yeni işletim modellerinde çalışma ve iş geliştirme konusunda atılım yapmamızı ön görüyor. Klasik bankacılığın yanı sıra alternatif finans sağlayıcılarının ortaya çıkması, Mobil para ve çevrimiçi ödemelerin gelişimi; dijital kredilerin teşviki gibi yenilikleri bankamızın teknolojik alt yapısı ile birleştirerek müşterilerimize en hızlı, kolay ve ulaşılabilir bir teknoloji sunmak için çalışıyoruz.

2023 yılında da önemli projelere imza atarak altyapı ve teknolojik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi. LHA