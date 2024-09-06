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Harup üreticileri Zeytin Koop çatısı altında örgütlenme kararı aldı

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Harup üreticileri Zeytin Koop çatısı altında örgütlenme kararı aldı
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Harup üreticileri, Zeytin Koop çatısı altında örgütlenme kararı aldı.
Esnaf Zanaatkârlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi’nden (EZKOOP) yapılan açıklamaya göre, konuyu tartışmak üzere Büyükkonuk’ta bulunan Zeytin Koop tesislerinde düzenlenen toplantıya katılan üreticiler söz alarak görüş ve önerilerini paylaştı.
Toplantı, Zeytin Koop Başkanı Mustafa Haset’in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından EZKOOP Başkanı Hürrem Tulga, harup ürününün karşı karşıya olduğu sorunları ve geleceği hakkında konuştu. Tulga, pek çok alanda olduğu gibi harup üretiminde de politikasızlığın en büyük sorun olduğunu belirterek, bu olumsuz duruma sadece üreticilerin kararlı ve bilinçli bir duruşuyla son verilebileceğini vurguladı.
Açıklamaya göre toplantıda söz alan üreticiler de harubun sadece bir ürün olmadığını, aynı zamanda  coğrafyanın ormanı, florası ve yeşili olduğunu ifade etti.
Tartışmalar sonucunda üreticiler, harup üreticilerinin Zeytin Koop çatısı altında örgütlenmesi gerektiğine karar verdi. Ayrıca, EZKOOP ve Binboğa Harup Fabrikası iş birliğiyle yapılacak bir protokol çerçevesinde harup ürününün fabrikada depolanarak muhafaza edilmesi ve ürünün kalite kaybının önlenmesine karar verildi. Bu çerçevede girişimlerin derhal başlaması kararını alan üreticiler, harubun ayrıştırılması ve işlenmesiyle katma değerinin artırılması için projeler hazırlanması gerektiğini belirtti.
Harubun ayrıştırılması ve işlenmesi, dolayısıyla katma değerinin artırılması için projeler hazırlanmasına karar verilen toplantıda devletin fiyat açıklarken, sadece ürünün değerini değil, diğer Akdeniz ülkelerinde yapıldığı gibi harup ağacının önemini ve geleceğini de dikkate alması için mücadele edilmesi de kararlaştırıldı
 
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