Harmancı'dan, marketlerin çalışma saatleri için öneri

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sektörlein açılmasıyla birlikte özellikle maketlerde mesai sonunda sıkışmalar olduğuna dikkat çekerek bu konuda hükümete öneride bulundu.
Harmancı, marketlerin öçalışma saatlerinin 1 saat ileriye alınmasıyla sıkışıklığın azalacağını ifade etti.
LTB Başkanı Harmancı'nın paylaşımı şöyle:
"Sektörlerini açılması ile birlikte market kapanış saatlerinin 18:00’de kalması hem anlamsızlaşmış hem de yoğunluğu artırıcı bir unsur haline gelmiştir. Mesai saatinin bitmesi ile birlikte insanlar 17:30-18:00 saatleri arasında marketlerde yoğunlaşma oluşturmaktadırlar.
Bu süreyi 19:00-19:30 saatlerine çekmek iş çıkışında marketlerde oluşan yoğunluğunu hafifletecektir."
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