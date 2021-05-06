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Hanehalkı Bütçe Anketi 1 Temmuz'da başlayacak

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Hanehalkı Bütçe Anketi 1 Temmuz'da başlayacak
Hanehalkı Bütçe Anketi alan uygulamasının 1 Temmuz 2021- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.
İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, KKTC Muhtarlar Birliği Derneği’nden davet aldıklarını, Güzelyurt-Lefke bölge muhtarlarını bilgilendirmek üzere yarın saat 18.00’da Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde toplantı gerçekleşeceğini belirtti.
Öksüzoğlu, Hanehalkı Bütçe Anketinin çerçevesinin oluşturulabilmesi için 22 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında adres listeleme çalışması yapıldığını da kaydetti. 
Türel Özer Öksüzoğlu, bu çalışmanın devamında bir yıl (dört mevsim) süresince devam edecek Hanehalkı Bütçe Anketi alan uygulamasının 1 Temmuz 2021 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.
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