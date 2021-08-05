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Halk nasıl geçinsin?

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KKTC’de Temmuz ayında aylık enflasyon %2.23’ü, yıllık enflasyon %20.23’ü buldu. Her geçen gün artan fiyatlar “Halk nasıl geçinsin?” sorusunu beraberinde getirdi

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Halk nasıl geçinsin?
 
 
Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu Temmuz ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’ni dün yayımladı.
Kurumun verilerine göre tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon %20.23 oranına, Aralık 2020 sonu itibarıyla (2021 enflasyonu) %11.26 oranına yükselirken, Temmuz ayı enflasyonu (Haziran ayına kıyasla) ise %2.23 oranında saptandı.
İstatistik Kurumu, Ocak enflasyonunu %0.48 (binde yarım) oranında, Şubat enflasyonunu %-0.02 (binde eksi 2) oranında, Mart enflasyonunu %1.39 oranında, Nisan enflasyonunu da 1.62 oranında, Mayıs enflasyonunu %1.62 oranında, Haziran enflasyonunu da 3.14 oranında açıklamıştı.
Enflasyonun Haziran ayı içerisinde hükümetin özellikle akaryakıt fiyatlarına yaptığı zammın etkilerinin Temmuz ayına yansıması ve Kurban Bayramı fırsatçılığının  etkisiyle arttığı belirtiliyor.
Türkiye’de Üretici Fiyat Endeksi ile Tüketici Fiyat Endeksi arasında makasın oldukça fazla açıldığını hatırlatan ekonomistler, bu farkın fiyatlara artış olarak yansıyacağına işaret ediyor. Ekonomistler, bunun Türkiye’de enflasyonu daha da artıracağını belirterek, kontrolden çıkan enflasyonun KKTC’ye yansımasının da kaçınılmaz olduğuna dikkati çekiyor.
TEMMUZ’DAKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %6.30 Ulaştırma ana grubunda gerçekleşti. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %3.68, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %3.67, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %2.97,Sağlık ana grubunda %1.90, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.50, Haberleşme ana grubunda %0.08, Eğlence ve Kültür ana grubunda %0.04, Giyim ve Ayakkabı’da %0.02 artış oldu.
Lokanta ve Oteller ana grubunda %0.14, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.14, Eğitim ana grubunda %0.07 düşüş saptandı.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 274 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 95 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş görülürken, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %296.02 Salatalık, %184.59 Karpuz ve %171.44 Kabak oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %50.00 Piyango Bileti (TC), %44.30 Bamya ve %35.58 Çarliston Biber olarak sıralandı.
TÜRKİYE’DE 18 YILIN REKORU KIRILDI
Öte yandan, Türkiye’de Temmuz’da yıllık enflasyon %18.95 ile 26 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Üretici fiyatlarındaki artış ivmesi Temmuz’da da devam etti ve yıllık üretici enflasyonu %45’e dayandı. Üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas da rekor tazeledi.
 
 
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