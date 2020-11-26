banner480
banner572
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
45 0
Futbol dünyasından bir efsane geçti
Futbol dünyasından bir efsane geçti
11 0
 
Cepler çöplük oldu
Cepler çöplük oldu
11 0
172 0
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
55 0
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
48 0
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
40 0
banner529
banner570

HAK-SEN'den kamudaki engellilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için girişim

banner476

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu Çalışma Dairesi Müdürü ile yapılan görüşmede, konuya gereken tüm desteğin verildiği ve çalışmanın da hızlı bir şekilde sürdüğü bilgisini aldı

HAK-SEN'den kamudaki engellilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için girişim

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), kamuda istihdam edilen engellilerin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi adına Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan ile görüşme gerçekleştirdi.

HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamaya göre, HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu Çalışma Dairesi Müdürü ile yapılan görüşmede, konuya gereken tüm desteğin verildiği ve çalışmanın da hızlı bir şekilde sürdüğü bilgisini aldı.

Büyükoğlu konuyla ilgili açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile daha önce yapılan görüşmeler sonucunda engellilerin çalıştıkları kurumlarda ek tahsisat ya da tazminatı gibi haklardan eşit şekilde faydalanabilmesi için tüzük değişikliği yapılması için talimat verildiğini öğrendiklerini belirtti.

Bu gelişmenin ardından konunun aciliyetini ve detaylarını görüşmek adına dün Haksen Engelliler Komitesi Başkanı Murat Göçer’le birlikte Ongan ile görüştüklerini kaydeden Büyükoğlu, “Çalışma Dairesi Müdürü ile yapılan görüşmede, konuya gereken tüm desteği verdikleri ve çalışmanın da hızlı bir şekilde sürdüğünün bilgisini aldık ve sorunların aşılması yönünde görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Büyükoğlu, konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.