Hacı Ali İşletmeleri'nde eğitimler devam ediyor

Mustafa Hacı Ali İşletmeleri’ne bağlı veteriner hekimleri ile kümes hayvanları üretim çiftlikleri, inek ve koyun yetiştiriciliği çiftlikleri sorumluları, 25-27 Nisan 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da "Gıda güvenliği standartlarının uygulanmasını iyileştirmek ve hastalık krizlerine hazırlıklı olmak için teknik yardım" projesi kapsamında AB tarafından düzenlenen Hayvan hastalıklarının pasif (birincil) sürveyansı, erken tespiti ve bildirimi konulu eğitimlere katılarak başarı ile tamamladılar.
Mustafa Hacı Ali İşletmeleri'nden verilen bilgiye göre, önümüzdeki günlerde hem gıdsa güvenliği hem de farklı konularda personel eğitimleri devam edecek.
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