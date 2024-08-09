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Güzelyurt'ta turunçgil alanlarında biyolojik mücadele başladı

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Tarım Dairesi ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında, Doğancı, Zümrütköy, Aydınköy, Bostancı, Çamlıköy ve Cengizköy, Gaziveren, Gemikonağı, Yeşilyurt, Yayla, Akçay olmak üzere on iki farklı noktada toplam 400 parazitoid böcek salımı gerçekleştirildi

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Güzelyurt'ta turunçgil alanlarında biyolojik mücadele başladı
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Güzelyurt bölgesindeki turunçgil tarlalarında biyolojik mücadele için on farklı noktada 400 adet parazitoid böcek salımı yapıldı. 

Güzelyurt bölgesinde, Türkmenköy Tarımsal Araştırma Enstitüsü Üretim Tesisleri'nde üretilen "Asya turunçgil pisillidi parazitoidi tamarixia radiata", doğaya salındı.
 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Dairesi ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında, Doğancı, Zümrütköy, Aydınköy, Bostancı, Çamlıköy ve Cengizköy, Gaziveren, Gemikonağı, Yeşilyurt, Yayla, Akçay olmak üzere on iki farklı noktada toplam 400 parazitoid böcek salımı gerçekleştirildi.


Uzmanlar, düzenli olarak gerçekleştirdikleri inceleme ve arazi çalışmaları sayesinde "tamarixia radiata"nın bu bölgelerde başarıyla yerleştiğini ve üremeye başladığını tespit etti.
 
Parazitoid böcek salımı yapılmayan bölgelerde parazitlenmiş Asya turunçgil pisillidi gözlemlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, biyolojik mücadele çalışmalarının planlanan program çerçevesinde haftalık olarak devam edeceğini duyurdu.
 
Güzelyurt'ta haftada en az iki gün sahada çalışan ekiplerin, üreticilerle sürekli iletişim halinde olduğu ve bu sayede projenin etkinliğini artırmanın amaçlandığı kaydedildi.
 
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