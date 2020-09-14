Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin #Moody’s

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Moody's, ani bir karar ile, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak indirip B2 seviyesine çekti. Notun görünümünü ise olumsuzda bırakarak bir sonraki adımın da not indirimi şeklinde olabileceğinin altını çizdi.
- Not indirim kararı, mali ölçütlerin beklenenden daha hızlı bozulabileceği ile alınmış. B2 seviyesi, kurumun tarihinde Türkiye’ye verdiği en kötü not olup, yatırım yapılabilir seviyenin de 5 kademe altında inmiş olduk!
- Bir zamanlar Güney Afrika, Brezilya gibi ülkeler yan kulvarımda koşarken, şimdiki arkadaşlarımız ise Jamaika, Mısır, Ruanda…
- Hatırlamak gerekirse, ekonominin büyümesine ve kişi başı milli gelirin artmasının yarattığı olumlu hikayeye inanan Moody’s, Türkiye’nin notunu, 2000’li yılların başında itibaren devamlı artırarak, Mayıs 2013’te yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmişti.
- Küresel mali piyasalar haftayı kararsız bir seyirle bitirdi. ABD cephesinde soluksuz bir şekilde Mart ayından beridir yükselen teknoloji hisselerinin son 2 haftadır gerilemesi, yatırımcılarda endişe yaratmıştı.
- Özellikle, değerleme anlamında aşırı pahalı seviyelere geldiğine ilişkin inanışların da yardımı ile, küresel risk iştahını geçen hafta zayıf seyretti.
- Herşeye rağmen, içinde bulunduğumuz mevcut durumda, dünyada var olan ultra gevşek para politikası (faizlerin çok düşük, hatta reel olarak negatif olduğu bir ortam) nedeniyle, yatırımcıların bu yılın flaş yatırım araçları olan teknoloji hisselerine olan sevdasının kolay kolay geçmeyeceğini düşünüyoruz (bakınız grafik).
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