Güzel bir güne başlıyoruz: Moderna’nın aşı çalışmaları başarılı!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'!nun gnlük para ve piyasa anlizi şöyle:
- Dün, Asya ve Avrupa seansının hafif satıcılı geçmesi, içeriye de sınırlı da olsa yansıdı. Borsa İstanbul olumsuz havaya boyun eğerek günü %0,6 düşüşle tamamlarken, USD/TRY kuru 6,86 seviyesindeki yalnızlığını dün de korudu.
- Lakin, artan risk iştahı ile, beklentilerimiz ile de uyumlu bir şekilde 1,14 seviyesini aşan EUR/USD paritesine paralel, EUR/TL kurunun son 9 haftanın zirvesine yükseldiğini not edelim.
- Diğer bir deyişle, her ne kadar USD/TRY kuru 6 haftadır 6,85/6,86 seviyesinde yatay bir seyir izliyor görüntüsü sergilese de, Türk Lirası, sepet bazında son 8 haftadır yavaş da olsa değer kaybetmeye devam ediyor (bakınız grafik).
- Asya ve Avrupa borsalarının günü satış baskısı ile tamamlaması ardından günü ekside karşılayan ABD borsaları, sonra artıya geçti: Dow Jones Sanayi endeksi geceyi %2 yükselişle tamamladı.
- Dün altın ve gümüş rasyosundan bültenimizde söz etmiştik. ABD'de dün açıklanan ve beklentileri aşan TÜFE enflasyonuna paralel, reel faizin daha da azalması, her iki yatırım aracında, yukarı yönlü seyrin ivme kazanmasına neden olabilir.
- Altının ons fiyatında tüm zamanların zirvesi olan 1,920 dolar seviyesini hedeflerken, gümüşte ise, hareketin 20 dolar/ons seviyesinin aşılması ile ivme kazanacağını ön görüyoruz.
- Petrol cephesinde, ABD’de stokların azalması haberi ile Brent cinsi petrol yeniden 43 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Teknik manada asıl hareket, zor olsa da, 45 dolar seviyesi aşıldıktan sonra başlayabilir.
- Dün, TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı konut satış istatistiklerine göre, Haziran ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %209,7 artarak 190bin düzeyinde gerçekleşti (bakınız grafik).
- analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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